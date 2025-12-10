Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a transmis că vortexul polar stratosferic se va slăbi rapid până la mijlocul lunii decembrie, ca urmare a unei încălziri semnificative în stratosfera de deasupra Siberiei.

Cum va fi vremea de Crăciun?

„Procesele dinamice și termodinamice din atmosferă sunt extrem de complexe. Orice perturbare, oricât de mică, se poate propaga pe verticală și orizontal, influențând vremea la scară locală și globală. De exemplu, un transport de aer rece deasupra Americii poate fi compensat de un aer mai cald deasupra Europei. Intervalul în care aceste efecte se resimt variază de la câteva ore până la câteva săptămâni sau luni, în funcție de zonă și de procesul atmosferic implicat”, a explicat ANM într-o postare pe Facebook.

Primele efecte, vizibile în America de Nord

Potrivit estimărilor ANM, încălzirea stratosferică va afecta în principal America de Nord în prima parte a lunii decembrie, Europa fiind influențată doar indirect în această perioadă.

Modelul european ECMWF, unul dintre cele mai performante instrumente de prognoză la nivel mondial, indică o scădere a vitezei medii a vântului din vortexul polar stratosferic până la aproximativ 15 m/s la mijlocul lunii decembrie, față de valorile normale de 25–30 m/s. Această slăbire ar putea favoriza „intruziuni repetate de aer polar” în zonele cu latitudini medii, inclusiv Europa, aducând episoade reci sau geroase, alternate cu intervale mai blânde decât normal.

Perioada Crăciunului, marcată de incertitudine meteorologică

În a doua parte a lunii decembrie, modelele indică o posibilă întărire temporară a vortexului, cu viteze ce pot depăși 30 m/s. După 22 decembrie, incertitudinea crește semnificativ, iar scenariile meteorologice se diversifică. ANM avertizează că este posibil ca Europa să experimenteze alternanțe între intervale mai calde și episoade reci sau geroase chiar în perioada Crăciunului.

Meteorologii subliniază că, datorită complexității proceselor atmosferice, prognoza rămâne în continuare cu un grad ridicat de incertitudine, iar evoluția vremii în următoarele săptămâni poate fi rapid modificată de noi perturbări.