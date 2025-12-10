În Capitală, dimineaţa va fi nebulozitatea joasã şi posibil ceaţã asociatã cu burniţã, iar în restul intervalului cerul va fi temporar noros. Vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura maximã, mai mare decât cea climatologic specificã datei va fi de 9...10 grade.

La munte, cerul va fi variabil, cu înnorãri temporare ziua, iar vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificãri în zona Carpaţilor de Curburã.

Regimul termic va fi caracterizat de valori mai mari decât cele climatologic specifice datei.