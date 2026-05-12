Anchetă într-o grădiniță din Ploiești. O educatoare este suspectată că ar fi agresat doi copii
Anchetă la grădiniță
Poliția din Prahova a deschis o anchetă după ce părinții a doi copii de grădiniță au reclamat presupuse abuzuri petrecute într-o unitate de învățământ din municipiul Ploiești. O educatoare în vârstă de 29 de ani este acuzată că ar fi agresat fizic doi băieței în timpul activităților desfășurate la grădiniță.
Cazul este investigat de polițiștii Secției 4 Ploiești, care au deschis un dosar penal pentru rele tratamente aplicate minorului.
Părinții copiilor au depus reclamații la Poliție
Potrivit Inspectoratului Județean de Poliție Prahova, sesizările au fost formulate de reprezentanții legali ai celor doi minori, care au reclamat comportamentul unei angajate din cadrul unui centru educațional din Ploiești.
Anchetatorii precizează că este vorba despre posibile fapte de natură abuzivă petrecute în perioada martie - aprilie 2026.
Având în vedere vârsta copiilor și gravitatea acuzațiilor, polițiștii au intervenit rapid pentru verificarea situației și strângerea probelor necesare.
Dosar penal pentru rele tratamente aplicate minorului
Conform informațiilor transmise de autorități, femeia cercetată ar fi comis presupusele abuzuri în timpul exercitării atribuțiilor profesionale în cadrul unității de învățământ.
Polițiștii desfășoară acum activități de cercetare penală și verificări pentru stabilirea exactă a faptelor și a eventualei răspunderi penale.
Surse apropiate anchetei susțin că persoana vizată este o educatoare care lucrează într-o grădiniță privată din Ploiești.
Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească dacă acuzațiile formulate de părinți se confirmă.
