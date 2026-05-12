Lider USR: Nu mai putem sta la aceeași masă cu PSD - VIDEO
USR exclude o nouă coaliție cu PSD. Ștefan Pălărie, senator USR, a declarat marți că partidul din care face parte nu mai poate sta la masă cu social democrații, după votul moțiunii de cenzură.
„Chiar și cu oameni foarte, foarte competenți, în secunda următoare când se pune problema unei decizii majoritare, inclusiv în Parlament, va fi o discuție politică. Și în consecință mi-e greu să văd, repet, cum anume se poate sta la masă, noi exact asta am decis să nu mai facem, cum anume ai putea să ai elementele de minimă încredere într-o coaliție politică în care tu să crezi că atunci când PSD-ul cere SGG-ul, de exemplu, îl cere ca să ajute activitatea Guvernului și nu ca să o controleze sau să o blocheze”, a declarat Ștefan Pălărie.
Reprezentatul USR a subliniat că ”mi-e foarte greu să-mi imaginez să stai la masă cu reprezentanții PSD.”
