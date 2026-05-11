Lovitură pentru Bolojan. OUG-ul emis după demitere, contestat de Avocatul Poporului la CCR

Sursă: Realitatea.net

Guvernul interimar a adoptat vineri o Ordonanță de Urgență privind industria de apărare, declanșând o dispută juridică fără precedent. Deși Executivul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură pe 5 mai, acesta a emis un act normativ cu impact strategic, în ciuda limitărilor clare impuse de Constituția României.

România se confruntă cu o criză constituțională fără precedent. Avocatul Poporului, Renate Weber , a anunțat oficial, în exclusivitate pentru Gândul, că va ataca la Curtea Constituțională (CCR) Ordonanța de Urgență nr. 38/2026. Actul normativ, care vizează investiții strategice în industria de apărare, a fost adoptat de Guvernul Bolojan după ce acesta fusese deja demis prin moțiune de cenzură.

„Situație fără precedent din 1991”: De ce este ilegală OUG 38/2026?

Conform declarațiilor făcute de Renate Weber, acțiunea Executivului încalcă normele fundamentale ale statului de drept. Avocatul Poporului subliniază că, odată cu votul de blam din Parlament de pe 5 mai 2026 , Guvernul a intrat într-un regim de interimat, perioadă în care Constituția României interzice clar emiterea de Ordonanțe de Urgență (OUG) .

„Este prima dată de la adoptarea Constituției în 1991 când ne confruntăm cu un guvern care adoptă o ordonanță fără a mai avea calitatea legală să o facă”, a avertizat Renate Weber.

Traseul legislativ „fantomă”: Modificări după demitere și avize negative

Analiza efectuată de biroul Avocaturii Poporului a scos la iveală nereguli procedurale grave:

Modificări masive sub presiune: Deși o variantă a ordonanței fusese aprobată pe 4 mai, textul a suferit modificări radicale pe 5 mai, chiar în timpul dezbaterii moțiunii de cenzură.

Ignorarea Consiliului Legislativ: Guvernul a mers mai departe cu adoptarea actului deși primise un aviz negativ de la Consiliul Legislativ.

Eroarea de trimitere în Parlament: Documentul a fost trimis către Senat, deși, conform obiectului de reglementare, Camera Deputaților era forul competent care trebuia să primească textul.

Antedatarea suspectă: În Monitorul Oficial, actul apare ca fiind emis pe 4 mai, deși dovezile indică modificări de substanță operate după această dată.

Investițiile în Apărare și PNRR, sub spectrul neconstituționalității

Ordonanța contestată este una de importanță strategică, vizând Programul de înarmare SAFE și fondurile europene din PNRR . Guvernul interimar a motivat urgența prin necesitatea de a proteja companiile strategice ale statului și de a facilita investițiile rapide în industria de armament.

Totuși, bunele intenții nu pot substitui legalitatea. Avocatul Poporului susține că forțarea acestui act normativ într-un moment în care Executivul nu mai avea puteri depline creează un precedent periculos pentru democrație.

Ce urmează la Curtea Constituțională?

Sesizarea urmează să fie înaintată către judecătorii CCR în cel mai scurt timp. Conform legii, doar Avocatul Poporului are prerogativa de a ataca ordonanțele direct la Curte, ceea ce face ca demersul lui Renate Weber să fie singura barieră legală împotriva aplicării OUG 38/2026.

Dacă judecătorii CCR vor decide că ordonanța este neconstituțională, toate efectele acesteia vor fi anulate, ceea ce ar putea bloca temporar proiectele din industria de apărare, dar va restabili ordinea constituțională privind limitarea atribuțiilor unui guvern demis.

SURSA