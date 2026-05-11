Kelemen Hunor explică de ce un guvern tehnocrat nu are nicio șansă

Kelemen Hunor, președintele UDMR, respinge categoric varianta unui guvern tehnocrat pentru gestionarea perioadei de tranziție, avertizând asupra lipsei de legitimitate a acestuia. Liderul maghiar susține că un executiv lipsit de responsabilitate politică ar deveni vulnerabil în fața crizelor, riscând să fie „abandonat la prima curbă” de către partidele parlamentare.

Kelemen Hunor respinge categoric un Guvern Tehnocrat: „Ar fi abandonat la prima curbă periculoasă”

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a analizat posibilele scenarii pentru ieșirea din actualul blocaj politic, subliniind fragilitatea unei guvernări fără asumatate partinică. Într-o intervenție televizată, acesta a explicat de ce un executiv de tehnocrați sau un guvern minoritar nu reprezintă soluții viabile în contextul parlamentar actual.

De ce „rețeta” tehnocrată este sortită eșecului în 2026

Potrivit președintelui UDMR, principala problemă a unui guvern format din specialiști neafiliați politic este lipsa de protecție în Parlament . Deși un astfel de cabinet ar putea trece pragul învestirii, supraviețuirea sa ar fi de scurtă durată.

Responsabilitatea politică zero: Kelemen Hunor avertizează că, în lipsa politicienilor la masa guvernului, toate partidele s-ar regăsi, practic, în opoziție.

Vulnerabilitatea la crize: „La prima curbă mai periculoasă, acest guvern va fi abandonat, deoarece nimeni nu se va simți responsabil pentru deciziile sale”, a punctat liderul Uniunii.

Blocajul legislativ: Proiecte vitale, precum Legea salarizării unitare , necesită o susținere parlamentară masivă, imposibil de obținut de către un guvern fără „spate” politic. Chiar și în cazul utilizării Ordonanțelor de Urgență (OUG), acestea trebuie ulterior validate prin vot în Parlament, un proces care s-ar bloca instantaneu.

Precedentele istorice: Diferența dintre anul 2000 și prezent

Kelemen Hunor a ținut să clarifice confuziile legate de guvernele tehnocrate din trecutul României. Acesta a oferit exemplul Guvernului Isărescu din anul 2000 pentru a evidenția diferențele majore:

Componența mixtă: Deși condus de guvernatorul BNR, miniștrii erau oameni politici. Orizontul temporal: Acel guvern a fost creat strict pentru organizarea alegerilor, cu doar 9 luni înainte de scrutin, nu cu ani de zile înainte, cum este situația actuală.

Scenariile „pe masă”: Guvern minoritar sau revenirea la PSD?

Analizând variantele vehiculate în spațiul public, liderul UDMR a fost tranșant cu privire la jocurile de culise:

1. Varianta PSD-UDMR-Minorități

Kelemen Hunor a infirmat categoric acest scenariu: „Nu există un raționament politic pentru o astfel de formulă. Nu te poți întoarce la o alianță cu cei care te-au demis cu doar două săptămâni înainte.”

2. Varianta PNL-USR-UDMR (Guvernul interimar)

Deși aceasta este configurația actuală, problema rămâne votul de învestitură . Pentru ca un premier desemnat să treacă, are nevoie de 233 de voturi , prag imposibil de atins fără sprijin de la PSD, partid care a anunțat deja că nu va susține un guvern minoritar.

3. Guvern asumat de PSD

Liderul UDMR nu exclude nicio variantă la prima încercare, dar subliniază că totul depinde de negocierile din Parlament și de propunerea Președintelui. În opinia sa, politica românească trebuie abordată „pas cu pas”, analizând fiecare eșec sau succes al votului de învestitură în mod individual.