România ia măsuri preventive după apariția cazurilor de hantavirus. Ce urmează în țara noastră?

Sursă: Realitatea.net

Autoritățile sanitare din România au activat măsuri preventive după apariția unor cazuri de hantavirus la nivel internațional, inclusiv în Franța și Statele Unite ale Americii. Deși în România infecțiile cu acest virus au fost rare în ultimii ani, specialiștii spun că sistemul medical este pregătit pentru eventuale suspiciuni de infectare.

Managerul Institutului Național de Boli Infecțioase Matei Balș, Adrian Marinescu, a explicat pentru un post TV de știri că au fost stabilite proceduri clare pentru gestionarea rapidă a eventualelor cazuri de hantavirus.

Pacienții suspecți de hantavirus vor fi transferați la Matei Balș

Potrivit medicului, dacă în România va apărea o suspiciune de infectare cu hantavirus, pacientul va fi direcționat către Institutul Matei Balș pentru investigații și tratament de specialitate.

Adrian Marinescu a precizat însă că nu există motive de panică și că riscul apariției unei epidemii este redus. Specialistul consideră că hantavirusul nu reprezintă, în acest moment, o amenințare majoră pentru sănătatea publică din România.

Câte cazuri de hantavirus au fost înregistrate în România

Conform datelor prezentate de specialiști, în ultimii ani au fost confirmate aproximativ 15 cazuri de hantavirus în România, majoritatea fiind izolate. De asemenea, un nou caz a fost raportat și în acest an.

Medicii atrag atenția că virusul există la nivel global și poate provoca forme severe în special în cazul persoanelor vulnerabile, precum vârstnicii sau cei care suferă de boli cronice și au imunitatea scăzută.

Ce este hantavirusul și cum se transmite

Hantavirusul este un virus transmis în principal prin contactul cu rozătoarele infectate sau cu excrementele acestora. Infecția poate provoca simptome asemănătoare gripei, iar în cazuri grave poate afecta plămânii sau rinichii.

Specialiștii recomandă evitarea contactului cu rozătoarele, menținerea igienei în spațiile de depozitare și aerisirea încăperilor închise înainte de curățenie, mai ales în zonele rurale sau în clădirile nelocuite.

Autoritățile sanitare monitorizează în continuare situația internațională și spun că spitalele de boli infecțioase din România sunt pregătite să intervină rapid în cazul apariției unor noi suspiciuni de infectare.