TOP 5 cele mai cautate tratamente in clinicile dentare

Solicitările frecvente într-o clinică stomatologică se concentrează pe câteva categorii de tratamente, atât din cauza prevalenței afecțiunilor dentare comune, cât și a accesului crescut la informații despre opțiunile terapeutice moderne. Articolul prezintă cele cinci tipuri de tratament cu cea mai mare cerere, alături de date relevante despre durabilitatea, ratele de succes și aspectele practice ale fiecăruia.

Obturațiile dentare - soluția pentru cariile comune

Tratamentul cariei prin obturație directă rămâne cel mai frecvent serviciu în practica stomatologică curentă. Materialele compozite fotopolimerizabile au înlocuit aproape complet amalgamul în Europa, susținute atât de cerințele estetice, cât și de reglementările privind utilizarea mercurului. Procedura presupune îndepărtarea minimă a țesutului cariat și restaurarea cavității cu material adeziv biocompatibil, păstrând cât mai mult din structura dentară naturală.

Longevitatea obturațiilor variază în funcție de poziția dintelui, dimensiunea cavității și calitatea tehnicii de aplicare. Reviziile sistematice recente indică o supraviețuire similară între restaurările compozite directe și cele indirecte în zona posterioară, indiferent de perioada de urmărire [1]. În molari, supuși unor forțe masticatorii ridicate, durata medie de funcționare se situează în jurul a 10-12 ani, cu cauza principală a eșecului fiind caria secundară la marginea restaurării. În zona frontală, durata se extinde, iar pierderea estetică (modificare de culoare, microinfiltrații) devine motivul mai frecvent de înlocuire decât eșecul funcțional.

Tratamentele endodontice pentru salvarea dinților

Atunci când caria progresează până la pulpa dentară sau apare o infecție periapicală, tratamentul endodontic - cunoscut popular ca "tratament de canal" - reprezintă alternativa la extracție. Procedura presupune îndepărtarea țesutului pulpar afectat, dezinfectarea sistemului de canale radiculare prin instrumentare mecanică și soluții antimicrobiene, urmată de obturarea tridimensională cu materiale specifice (gutta-percha și ciment de obturare).

Datele clinice recente plasează rata de succes a tratamentului endodontic primar la aproximativ 89%, iar pentru retratamentul nechirurgical în jur de 87% sub criterii relaxate de evaluare [2]. Rezultatul este influențat de complexitatea anatomică a sistemului radicular, prezența și dimensiunea leziunilor periapicale preexistente, calitatea izolării cu diga de cauciuc și experiența operatorului. Utilizarea microscopului dentar și a tehnicilor moderne de instrumentare a îmbunătățit semnificativ predictibilitatea pentru cazurile complexe - canale calcificate, retratamente, anatomii atipice.

Atunci când tratamentul endodontic nu este indicat sau eșuează, alternativa este extracția urmată de protezare conjunctă (punte) sau implant dentar . Decizia între păstrarea dintelui prin endodonție și înlocuirea acestuia depinde de prognosticul individual, costul cumulat al tratamentului și preferințele pacientului.

Implanturile dentare - înlocuirea definitivă a dinților lipsă

Implantul dentar - o rădăcină artificială din titan sau aliaj titan-zirconiu, integrată în osul maxilar - a devenit standardul pentru înlocuirea dinților pierduți. Spre deosebire de protezele clasice, implantul nu necesită șlefuirea dinților vecini și menține stimularea biologică a osului alveolar, prevenind atrofia post-extracțională.

Meta-analizele care urmăresc supraviețuirea implanturilor pe orizonturi lungi indică rate cumulative ridicate. O analiză recentă pe 20 de ani de date raportează rate de supraviețuire la nivelul implantului de aproximativ 96.4% la 10 ani, cu o variație care depinde de sistemul de implant utilizat, vechimea acestuia pe piață și caracteristicile populației tratate [3]. Procesul biologic de osteointegrare durează 3-4 luni la mandibulă și 4-6 luni la maxilar, perioadă în care pacientul poate purta o proteză provizorie.

Eligibilitatea pentru tratamentul implantologic se stabilește pe baza evaluării imagistice (CBCT) și a istoricului medical. Volumul osos insuficient, fumatul, diabetul necontrolat și anumite afecțiuni autoimune influențează negativ predictibilitatea, fără a constitui întotdeauna contraindicații absolute - mai degrabă, factori care impun o planificare adaptată și o discuție realistă despre rate de succes individualizate.

Ortodonția modernă și aparatele invizibile

Tratamentul ortodontic a evoluat semnificativ în ultimul deceniu, oferind alternative la aparatele metalice clasice: bracketuri ceramice cu vizibilitate redusă, aparate linguale (montate pe fața interioară a dinților) și sistemele cu gutiere transparente, cunoscute generic ca aligners sau aparat dentar invizibil , dintre care Invisalign este cel mai cunoscut.

Reviziile sistematice recente confirmă faptul că gutierele transparente obțin rezultate clinice comparabile cu aparatele fixe în cazurile de severitate redusă și medie - aliniere dentară simplă, deghesare de Clasă I, corecții estetice minore [4]. Pentru cazuri complexe care necesită extracții, mișcări de torsiune dentară pronunțate sau corecții ocluzale severe, aparatele fixe rămân, în general, mai predictibile, deși tehnologia gutierelor a redus constant această diferență.

Durata medie a tratamentului variază între 12 și 36 de luni, în funcție de severitatea malocluziei. Aparatele invizibile oferă confort estetic și facilitează igiena orală, dar succesul depinde direct de complianța pacientului - gutierele trebuie purtate minimum 22 de ore zilnic, fiind înlăturate doar pentru masă și igienă. Lipsa disciplinei în purtare prelungește semnificativ tratamentul sau compromite rezultatul final.

Albirea dentară profesională

Albirea profesională în cabinet utilizează concentrații de peroxid de hidrogen între 25% și 40%, sau peroxid de carbamidă până la 37%, mult superioare produselor de uz casnic. Procedura este precedată de o ședință de igienizare profesională și include izolarea gingiei cu o barieră de protecție pentru a evita iritația țesuturilor moi.

Reviziile sistematice arată că ambele metode - albire în cabinet și albire la domiciliu cu gutiere personalizate - sunt eficiente clinic, cu particularități diferite [5]. Albirea în cabinet oferă rezultate vizibile mai rapid, dar prezintă un risc mai ridicat de sensibilitate dentară post-procedură (raportată de 43-80% dintre pacienți, în funcție de protocolul utilizat). Albirea la domiciliu cu peroxid de carbamidă în concentrații moderate, supravegheată de medic, generează rezultate cu durabilitate ușor superioară și mai puține efecte secundare.

Durata efectului variază între 1 și 3 ani, fiind influențată de obiceiurile alimentare (consumul de cafea, vin roșu, ceai), fumatul și calitatea igienei orale. Procedura nu este indicată la pacienții cu carii netratate, gingivită activă, sensibilitate dentară marcată sau cu restaurări estetice extinse, ale căror materiale nu se modifică sub acțiunea peroxidului. O consultație preliminară stabilește indicația corectă și gestionează așteptările privind rezultatul final.

Decizia pentru oricare dintre aceste tratamente începe cu o evaluare clinică individualizată, urmată de un plan documentat care prezintă alternativele, costurile și prognosticul. Investiția timpului pentru consultații și a discuțiilor detaliate cu medicul curant rămâne factorul principal al unui rezultat predictibil pe termen lung.

