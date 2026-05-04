Iranul susține că a lansat rachete asupra navelor americane. Două cargouri au trecut Strâmtoarea Ormuz, anunță SUA
Petroliere în strâmtoarea Ormuz (Profimedia)
Iranul susține că marina sa a lansat focuri de avertisment, inclusiv rachete de croazieră, către nave militare americane aflate în apropierea Strâmtorii Ormuz. Informația a fost difuzată de televiziunea de stat, care citează un comunicat al armatei.
Potrivit sursei, tirurile au fost declanșate după ce navele americane ar fi ignorat un avertisment inițial. În paralel, Washingtonul a anunțat o inițiativă pentru sprijinirea unor cargouri blocate de două luni în Golf, ceea ce a amplificat tensiunile din zonă, scrie Le Monde.
Situația a generat și o alertă temporară în Emiratele Arabe Unite, unde populația a primit pe telefoane un mesaj privind o posibilă amenințare cu rachete, alertă retrasă ulterior.
Incidentul are loc pe fondul unui armistițiu fragil în conflictul din Orientul Mijlociu și al intensificării disputelor privind controlul asupra Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai strategice rute maritime din lume.
Bursa din New York a deschis ușor în scădere luni, investitorii abordând cu prudență o nouă săptămână plină de rezultate financiare, pe fondul incertitudinilor persistente din Orientul Mijlociu.
