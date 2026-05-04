George Simion, mesaj de ultimă oră pentru susținători: „AUR nu trădează poporul român"
Liderul AUR, George Simion, a transmis luni un mesaj de reasigurare către susținătorii partidului, îndemnându-i să nu se teamă și subliniind că formațiunea pe care o conduce rămâne fidelă angajamentelor față de cetățeni.
„Nu vă temeți: AUR nu trădează poporul român", a scris Simion, într-un mesaj postat pe rețelele sociale.
Moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR urmează să fie votată marți în plenul Parlamentului, într-un moment considerat unul dintre cele mai critice pentru guvernul condus de Ilie Bolojan.
