Numărul 2 din PNL: Inițiatorii moțiunii, acuzați de „schizofrenie politică”. Liberalii se pregătesc pentru intrarea în opoziție - SURSE

Cu mai puțin de 24 de ore înainte de votul moțiunii de cenzură, premierul Ilie Bolojan a participat luni la o ședință internă a Partidului Național Liberal în care atmosfera ar fi fost tensionată, potrivit surselor Realitatea Plus.

Conform informațiilor apărute în spațiul public, Bolojan ar fi transmis parlamentarilor PNL un mesaj ferm: dacă moțiunea de cenzură de marți va trece, partidul trebuie să se pregătească pentru intrarea în opoziție.

Partidul Național Liberal a reacționat și a recunoscut că termenul „schizofrenie politică" a fost folosit în cadrul ședinței, însă a precizat că acesta nu îi aparține premierului Bolojan. Potrivit PNL, cuvintele au fost rostite de Dan Motreanu, europarlamentar și secretar general al partidului.

Negocierile cu semnatarii moțiunii, fără rezultat

Tot potrivit surselor, Dan Motreanu ar fi recunoscut în ședință că discuțiile purtate până în prezent cu aproximativ 50 de parlamentari semnatari ai moțiunii de cenzură nu au adus rezultatul scontat, sugerând că șansele de a bloca votul de mâine sunt limitate.

Moțiunea de cenzură urmează să fie votată marți în plenul Parlamentului, într-un moment considerat unul dintre cele mai critice pentru guvernul condus de Ilie Bolojan.