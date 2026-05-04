Nicușor Dan, despre decorarea lui Cristian Chivu, după ce a luat titlul cu Inter: „Ne gândim la asta. Are tot"
Nicușor Dan, președintele României
Președintele Nicușor Dan, a declarat luni că ia în calcul decorarea antrenorului Cristian Chivu, după ce acesta a cucerit duminică titlul de campion al Italiei cu Inter Milano, devenind primul tehnician român care câștigă un campionat din „Big Five" european.
„În primul rând, e o persoană pe care o apreciez de mult, înainte de a fi antrenor de succes. E remarcabil ce a obținut și sunt convins că va avea un viitor strălucit în meseria asta", a afirmat șeful statului.
Nicușor Dan l-a prezentat pe fostul căpitan al naționalei ca pe un model de urmat, subliniind că succesul său nu a venit peste noapte.
„E cineva care nu s-a grăbit, cineva care a arătat devotament și chiar umilință față de meseria pe care o practică. Cristian Chivu este un model pentru oameni, tineri din sport și tineri în general", a adăugat președintele.
Întrebat direct despre o posibilă distincție oficială, Nicușor Dan nu a exclus varianta, lăsând ușa deschisă pentru mai mult: „Decorația, ne gândim la asta. Are tot. Poate să câștige cinci campionate în Italia, poate în Marea Britanie. Ne gândim la asta."
