Nicușor Dan a decorat eroii de la Sevilla la 40 de ani de la triumful istoric al Stelei în Cupa Campionilor Europeni

Sursă: realitatea.net

Președintele Nicușor Dan a semnat un decret de decorare a jucătorilor și antrenorului care au câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986, cu prilejul aniversării a 40 de ani de la istorica performanță obținută la Sevilla, pe 7 mai 1986.

Prin decret prezidențial, Ordinul Național „Pentru Merit" în grad de Comandor a fost conferit antrenorului Anghel Iordănescu, în timp ce Ordinul Național „Pentru Merit" în grad de Cavaler a fost acordat următorilor jucători: Gavril Balint, Miodrag Belodedici, Ladislau Bölöni, Adrian Bumbescu, Vasile Iordache, Ștefan Iovan, Marius Lăcătuș, Mihail Majearu, Mircea Marinescu, Ștefan Petcu, Constantin Pistol, Victor Pițurcă, Marin Radu, Dumitru Stîngaciu, Tudorel Stoica și Anton Weiszenbacher.

Decorarea a fost acordată în semn de omagiu față de componenții echipei Clubului Sportiv al Armatei „Steaua", care, prin obținerea uneia dintre cele mai mari performanțe din istoria sportului național, au adus servicii deosebite României.

Pe 7 mai 1986, Steaua București a devenit prima echipă din Europa de Est care a câștigat Cupa Campionilor Europeni, după ce a învins FC Barcelona la loviturile de departajare, în finala disputată pe Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán din Sevilla, Spania.