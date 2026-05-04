Doliu în cinematografia franceză. Actrița cunoscută pentru rolul din „Amélie” s-a stins la 97 de ani

Lumea filmului francez este în doliu după dispariția actriței Claire Maurier, una dintre figurile discrete, dar extrem de apreciate ale cinematografiei europene.

Artista, cunoscută publicului internațional mai ales pentru rolul din filmul cult „Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain” („Amélie”), a murit duminică, la vârsta de 97 de ani.

Anunțul a fost făcut luni de soțul ei, marcând sfârșitul unei cariere care s-a întins pe mai bine de jumătate de secol și care a traversat unele dintre cele mai importante etape ale filmului francez modern.

De la Odette Agramon la Claire Maurier

Născută Odette Agramon în 1929, în localitatea Ceret din sudul Franței, aproape de granița cu Spania, viitoarea actriță și-a ales numele de scenă Claire Maurier la începutul carierei sale artistice.

Și-a început drumul în lumea artistică în anii 1950, activând inițial în teatru, în timp ce apărea și în producții de televiziune. Treptat, a făcut tranziția către film, unde avea să își construiască reputația de actriță versatilă, capabilă să interpreteze roluri complexe, de la drame la comedii.

Primii pași spre succes în cinematografie

Cariera sa cinematografică a prins amploare în 1959, odată cu apariția în celebrul film „Les quatre cents coups” („Cele 400 de lovituri”), regizat de François Truffaut, una dintre operele definitorii ale Noului Val francez. În acest film, Claire Maurier a interpretat rolul mamei personajului jucat de Jean-Pierre Léaud, intrând astfel în atenția criticilor de film.

În 1963, a jucat alături de mari nume ale cinematografiei franceze, Fernandel și Bourvil, în comedia de succes „La cuisine au beurre”, unde a interpretat rolul soției celor doi protagoniști, într-o producție extrem de populară la acea vreme.

O carieră relansată în anii ’70

După o perioadă mai liniștită în anii ’60 și începutul anilor ’70, Claire Maurier a revenit puternic în atenția publicului odată cu rolul din „La Cage aux Folles” (1978), o comedie care a devenit un succes internațional major.

În film, ea a interpretat-o pe Simone, fosta parteneră a personajului Renato Baldi, proprietarul unui cabaret din Saint-Tropez. Pelicula a cunoscut un succes uriaș și a depășit granițele Franței, devenind cunoscută inclusiv în Statele Unite.

Pentru rolul din filmul „Un mauvais fils” (1981), regizat de Claude Sautet, Claire Maurier a fost nominalizată la premiile César pentru cea mai bună actriță în rol secundar, confirmându-și statutul de actriță respectată în industria cinematografică franceză.

Rolul care a cucerit generații: „Amélie”

În 2001, actrița a revenit în prim-plan printr-un alt film devenit fenomen mondial: „Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain” („Amélie”), regizat de Jean-Pierre Jeunet.

În această producție, Claire Maurier a interpretat rolul unei foste dansatoare ecvestre, devenită patroana unei cafenele din Montmartre, care o angajează pe Amélie Poulain. Personajul său, solitar și excentric, dar profund uman, a rămas unul dintre elementele memorabile ale filmului, care a atras peste 8 milioane de spectatori doar în Franța.

O viață dedicată artei

De-a lungul carierei sale, Claire Maurier a reușit să traverseze mai multe epoci ale cinematografiei franceze, de la Noul Val până la marile producții comerciale și filmele cult ale anilor 2000. Prezența ei constantă în proiecte importante a transformat-o într-o figură respectată a scenei artistice.