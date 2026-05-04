Accident pe DN 6. O femeie și o fetiță de șapte ani, transportate la spital după ce mașina a intrat într-un un stâlp de electricitate

Două persoane au fost rănite luni seară într-un accident rutier produs pe DN 6, între localitățile Mihăilești și Gorneni, județul Giurgiu. O femeie de 51 de ani și o fetiță de aproximativ șapte ani au ajuns la spital după ce autoturismul în care se aflau a părăsit carosabilul și a intrat într-un stâlp de electricitate.

Potrivit autorităților, în accident a fost implicat un singur vehicul, găsit în afara șoselei. La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Secției Mihăilești cu o autospecială de stingere, echipaje SMURD și ale Serviciului de Ambulanță Județean, alături de polițiști și reprezentanți ai companiei de furnizare a energiei electrice.

Cele două victime au fost preluate de echipajele medicale și transportate la spitale din București pentru îngrijiri de specialitate. Pompierii au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor, iar poliția a deschis o anchetă pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs accidentul.