Vremea se încălzește în toată România. Temperaturile vor atinge 28 de grade, dar vin și averse aproape zilnic

Vremea va deveni tot mai caldă în întreaga țară în perioada 4 – 17 mai, cu temperaturi diurne care vor urca până la 28 de grade în unele regiuni, potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Totuși, începând cu 6-7 mai, averșele vor deveni o prezență aproape zilnică în toate zonele.

Vestul și centrul țării, cele mai ridicate temperaturi

În Banat și Crișana, maximele vor atinge chiar 28 de grade în prima parte a intervalului, valori mult peste normalul perioadei. Spre sfârșitul prognozei, acestea vor coborî la 21-24 de grade. Minimele vor crește și ele, ajungând la 13 grade pe 7 mai, înainte de a scădea ușor.

În Transilvania, maximele vor oscila între 22 și 26 de grade în prima săptămână, cu o scădere spre 19-22 de grade în a doua. Maramureșul va înregistra vârfuri de 26-27 de grade pe 6 mai, urmate de o răcire de 4-5 grade.

Sudul și estul țării

În Muntenia și Oltenia, tendința generală va fi de încălzire până pe 12 mai, cu maxime între 23 și 26 de grade și minime care vor urca la 12-13 grade. Ulterior, valorile vor scădea cu 3-4 grade.

Moldova va avea maxime mai moderate, între 20 și 24 de grade, iar Dobrogea va începe mai răcoros, cu maxime de 18 grade în primele zile, urcând apoi la 20-23 de grade.

Precipitații aproape zilnice după 6-7 mai

În toate regiunile de câmpie și deal, averșele izolate din primele zile vor deveni din ce în ce mai frecvente și pe arii mai extinse după data de 6-7 mai, fiind posibile aproape în fiecare zi până la finalul intervalului.

La munte, temperaturile vor rămâne moderate, între 10 și 15 grade ziua și 3-7 grade noaptea, cu averse extinse aproape zilnic după 6 mai.