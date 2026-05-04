Rusia se blindează pentru parada de 9 mai, de frica dronelor ucrainene. Sisteme antirachetă și tunuri, scoase masiv pe străzi

Capitala Rusiei a intrat într-un regim de securitate intensificat, pe fondul pregătirilor pentru parada militară de pe 9 mai din Piața Roșie. În ultimele zile, sisteme de apărare antiaeriană S-400 au fost observate în mișcare în zona Moscovei, semnalând o consolidare a apărării aeriene într-un moment considerat sensibil din punct de vedere militar și simbolic.

Imaginile apărute pe canale de Telegram, inclusiv „Yezh”, au surprins transportul acestor sisteme, alimentând speculații că Moscova își întărește suplimentar perimetrul de securitate în contextul amenințărilor aeriene și al atacurilor cu drone.

S-400 în mișcare și o capitală sub protecție stratificată

Deplasarea sistemelor S-400 ar putea fi legată de măsurile de protecție pentru evenimentul de 9 mai, unul dintre cele mai importante momente din calendarul politic și militar al Rusiei. În același timp, capitala rusă este deja acoperită de un sistem complex de apărare antiaeriană, ceea ce face dificilă determinarea dacă este vorba de suplimentări sau doar de repoziționări interne.

Situația de securitate este cu atât mai tensionată cu cât, în noaptea precedentă apariției imaginilor, o dronă ucraineană ar fi lovit o zonă aflată la doar șase kilometri de Kremlin, potrivit informațiilor circulante în spațiul public.

Un scut antiaerian extins în jurul Moscovei

În prezent, Moscova este protejată de un sistem de apărare antiaeriană considerat unul dintre cele mai dense din lume. Estimările din surse OSINT indică existența a aproximativ 130 de poziții de apărare antiaeriană în jurul și în interiorul capitalei.

Nucleul acestui sistem este format din aproximativ 100 de complexe Pantsir-S1, completate de sisteme Tor, concepute pentru interceptarea dronelor și a rachetelor de croazieră. Acestea sunt susținute de aproximativ 20 de baterii S-400, destinate contracarării amenințărilor aeriene de mare altitudine, inclusiv rachete balistice.

Împreună, aceste sisteme formează două inele de apărare stratificată, completate de puncte suplimentare de interceptare dispuse strategic în interiorul orașului.

9 mai, sub semnul restricțiilor și al securității

În ciuda acestei infrastructuri militare extinse, parada din 9 mai din 2026 ar urma să fie organizată într-un format redus, fără participarea tehnicii militare grele, o premieră de la începutul conflictului din Ucraina.

Surse citate de presa specializată indică și posibile restricții severe asupra comunicațiilor mobile în zilele de 5, 7 și 9 mai, măsuri menite să limiteze riscurile de securitate în timpul evenimentelor.

De asemenea, se discută scenariul unei parade restrânse, cu participarea exclusivă a trupelor, fără implicarea cadeților militari sau a studenților din academiile de profil, din considerente de siguranță. Partea aeriană a evenimentului ar urma totuși să fie păstrată.

Tensiuni extinse și în restul Rusiei

Măsurile de securitate nu se limitează doar la Moscova. În mai multe regiuni ale Federației Ruse, autoritățile au decis anularea sau reducerea semnificativă a ceremoniilor de 9 mai, pe fondul riscului de atacuri cu drone.

În Ținutul Krasnodar, parada a fost anulată complet, iar evenimentele asociate au fost mutate în mediul online. Decizii similare au fost luate și în Kaliningrad și Samara.

În alte regiuni, precum Sankt Petersburg, Ciuvașia și Kaluga, paradele vor avea loc, dar fără prezentarea de tehnică militară grea, inclusiv fără tancul simbolic T-34.

În acest context, Moscova își consolidează vizibil apărarea aeriană, transformând capitala într-un adevărat bastion militar pregătit pentru un eveniment cu puternică încărcătură simbolică și strategică.