Doi tineri reținuți după ce ar fi dansat pe morminte în Cimitirul Bellu. Anchetă pentru profanare

Poliția Capitalei a reținut două persoane după apariția unor imagini în spațiul public care surprindeau comportamente șocante în Cimitirul Bellu din București.

Este vorba despre o femeie de 24 de ani și un tânăr de 19 ani, acuzați de profanare de morminte și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Cazul a intrat în atenția autorităților după ce înregistrări video au circulat online, în care cei doi ar fi fost surprinși urcându-se pe monumente funerare și dansând în interiorul cimitirului. În urma acestor imagini, Poliția Capitalei s-a sesizat din oficiu și a demarat verificări.

Intervenția polițiștilor și identificarea celor doi

Direcția Generală de Poliție a Municipiului București a transmis că acțiunea a fost declanșată imediat după apariția materialelor video în spațiul public, în care erau prezentate persoane care ar fi desfășurat „acte indecente pe monumente funerare”.

În urma investigațiilor, au fost identificate două persoane implicate: o femeie de 24 de ani și un tânăr de 19 ani. Aceștia au fost depistați de polițiști și conduși la audieri la Secția 14 Poliție.

Reținere pentru 24 de ore și dosar penal

După administrarea probatoriului, oamenii legii au dispus reținerea celor două persoane pentru 24 de ore. Aceștia urmează să fie prezentați magistraților cu propuneri legale.

„În urma administrării probatoriului, față de cele două persoane a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentate în fața magistraților cu propuneri legale”, se arată în comunicatul transmis de Poliția Capitalei.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, într-un dosar penal care vizează infracțiunile de profanare de morminte și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Apelul autorităților către cetățeni

Poliția a transmis și un mesaj public, prin care le cere cetățenilor să dea dovadă de responsabilitate și să sesizeze imediat autoritățile în cazul în care observă situații similare.

Un spațiu cu încărcătură istorică

Cimitirul Bellu este unul dintre cele mai cunoscute cimitire din România, fiind locul de veci al unor personalități importante ale culturii naționale, precum Mihai Eminescu, Ion Luca Caragiale sau Marin Preda.