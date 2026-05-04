Rusia declară armistițiu unilateral cu Ucraina pe 8-9 mai. Zelenski refuză și numește decizia „frivolă". Moscova amenință că va bombarda centrul Kievului

Ministerul Apărării din Rusia a anunțat că, prin decizia președintelui Vladimir Putin, va fi declarat un armistițiu în perioada 8-9 mai, în onoarea celebrării victoriei în cel de-Al Doilea Război Mondial, eveniment cunoscut în Rusia drept Marele Război Patriotic.

Propunerea a fost înaintată de Putin în cadrul unei convorbiri telefonice cu președintele american Donald Trump, pe 29 aprilie, potrivit consilierului prezidențial Iuri Ușakov. Statele Unite au susținut inițiativa, însă purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a precizat că nu există încă un calendar specific stabilit.

Amenințare directă la adresa Kievului

Ministerul Apărării rus a avertizat că, în cazul în care Ucraina va încerca să perturbe sărbătorile Zilei Victoriei, armata rusă va lansa un atac de represalii asupra centrului Kievului. Totodată, populația civilă din capitala ucraineană și angajații misiunilor diplomatice străine au fost somați să părăsească orașul „în timp util".

Moscova a invocat motive umanitare pentru faptul că s-a abținut până acum să atace centrul Kievului, susținând că dispune de capacitățile necesare pentru a o face. De asemenea, Ministerul Apărării rus a făcut referire la o declarație a lui Zelenski, făcută la Erevan, pe care a interpretat-o drept o amenințare de atac asupra Moscovei pe 9 mai.

Zelenski respinge armistițiul

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat la Erevan, după o întâlnire cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, că nu ia în considerare un armistițiu de o zi cu Rusia. El a numit decizia Moscovei „frivolă" și a subliniat că Ucraina nu a primit nicio propunere oficială din partea Rusiei în acest sens, potrivit Reuters.