O mașină a intrat într-o mulțime în centrul orașului Leipzig. Cel puțin două persoane au murit, mai multe sunt rănite grav - FOTO/VIDEO
O mașină a omorât doi oameni în Leipzig (foto: profimedia)
O mașină a intrat luni după-amiază într-un grup de oameni aflați pe o stradă comercială din centrul orașului Leipzig, în estul Germaniei. Bilanțul preliminar indică cel puțin două persoane decedate și mai multe rănite grav, potrivit postului local MDR, care citează poliția, transmit Reuters și AFP.
Incidentul a avut loc pe Grimmaische Straße, o arteră comercială aglomerată care face legătura între Augustusplatz, unde se află celebrul Gewandhaus, și piața principală a orașului.
Poliția a confirmat că „o mașină a traversat centrul orașului", însă situația rămâne în prezent neclară și confuză, potrivit unui purtător de cuvânt, care nu a putut oferi inițial un număr exact de victime.
Autoritățile au intervenit la fața locului, iar ancheta este în desfășurare. Nu au fost făcute publice deocamdată informații despre identitatea sau motivele șoferului.
