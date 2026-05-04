O dronă ucraineană a lovit în inima Moscovei, la mică distanță de Kremlin

Sursă: Agerpres

O dronă ucraineană a lovit o clădire rezidențială din apropiere de centrul Moscovei, luni dimineață, a anunțat primarul capitalei ruse, Serghei Sobianin, informează agențiile de presă internaționale.

Nu s-au înregistrat răniți, dar clădirea, descrisă de Kyiv Independent drept un zgârie-nori de lux, a fost avariată în atacul survenit cu câteva zile înainte de parada militară cu care Rusia marchează Ziua Victoriei.

Imobilul este situat într-un cartier vestic al capitalei, care găzduiește și mai multe ambasade.

Alte două drone ucrainene au fost doborâte de apărarea aeriană, a precizat Sobianin, potrivit agenției de presă ruse TASS.



Ministerul Apărării din Rusia a indicat la sfârșitul lunii aprilie că parada de Ziua Victoriei din acest an, din 9 mai, va avea loc fără tancuri și rachete, pe fondul preocupărilor privind posibile atacuri cu drone ucrainene. Rusia sărbătorește pe 9 mai victoria Uniunii Sovietice asupra Germaniei naziste în cel de-al Doilea Război Mondial.

Rusia raportează frecvent atacuri cu drone ucrainene asupra zonei metropolitane a Moscovei, acestea vizând de obicei aeroporturi și instalații militare. Infrastructura civilă din capitala rusă este rareori avariată, iar majoritatea dronelor sunt interceptate, conform declarațiilor oficiale.

La rândul ei, în războiul declanșat de invazia rusă din februarie 2022, Rusia vizează cu regularitate cu drone și rachete zone din Ucraina din spatele frontului, ucigând civili și avariind locuințe și infrastructuri critice.