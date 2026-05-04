Angajata unei primării din Mureș, reținută pentru delapidare. Este acuzată că și-a însușit peste 130.000 de lei din banii instituției
FOTO: Arhivă
O angajată a unei primării din județul Mureș a fost reținută, fiind acuzată de delapidare. Aceasta este suspectată că și-ar fi însușit peste 130.000 de lei din fondurile instituției, faptele fiind comise începând din anul 2021.
"Din cercetările poliţiştilor a reieşit faptul că, în perioada 2021 - martie 2026, un funcţionar public din cadrul unei unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Mureş şi-ar fi însuşit, în mod repetat, sume de bani din bugetul instituţiei, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 136.000 de lei. În urma activităţilor desfăşurate şi a materialului probator administrat, poliţiştii au dispus continuarea urmăririi penale, iar faţă de o femeie, de 41 de ani, a fost luată măsura preventivă a reţinerii, pentru 24 de ore", au transmis oficialii Poliţiei judeţene Mureş.
Potrivit unor surse judiciere, funcţionara este angajată a Primăriei şi lucra în domeniul contabil.
Luni, 4 mai 2026, poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Mureş au făcut o percheziţie domiciliară, femeia fiind dusă la sediul poliţiei, pentru audieri.
În acest caz, cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Reghin, în vederea documentării întregii activităţi infracţionale.
Citește și:
- 16:23 - Înscrieri grădiniță și creșă 2026: Calendarul oficial și regulile pentru completarea cererii
- 16:23 - Cum au ajuns consumatorii români sa finanțeze fermierii maghiari. Semnal de alarmă din agricultură
- 16:22 - Pericol de avalanșă pe văile de abrupt din Masivul Bucegi. Avertisment de la Salvamont
- 16:17 - Ședință de guvern prezidată de Ilie Bolojan, la ora 18:00, cu o zi înainte de votul moțiunii de cenzură
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News