Angajata unei primării din Mureș, reținută pentru delapidare. Este acuzată că și-a însușit peste 130.000 de lei din banii instituției

O angajată a unei primării din județul Mureș a fost reținută, fiind acuzată de delapidare. Aceasta este suspectată că și-ar fi însușit peste 130.000 de lei din fondurile instituției, faptele fiind comise începând din anul 2021.

"Din cercetările poliţiştilor a reieşit faptul că, în perioada 2021 - martie 2026, un funcţionar public din cadrul unei unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Mureş şi-ar fi însuşit, în mod repetat, sume de bani din bugetul instituţiei, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 136.000 de lei. În urma activităţilor desfăşurate şi a materialului probator administrat, poliţiştii au dispus continuarea urmăririi penale, iar faţă de o femeie, de 41 de ani, a fost luată măsura preventivă a reţinerii, pentru 24 de ore", au transmis oficialii Poliţiei judeţene Mureş.

Potrivit unor surse judiciere, funcţionara este angajată a Primăriei şi lucra în domeniul contabil.

Luni, 4 mai 2026, poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Mureş au făcut o percheziţie domiciliară, femeia fiind dusă la sediul poliţiei, pentru audieri.

În acest caz, cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Reghin, în vederea documentării întregii activităţi infracţionale.