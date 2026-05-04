Tragedie în Italia: un român și logodnica sa au murit într-un accident de lângă Milano

Un accident cumplit a curmat viața unui tânăr român și a iubitei sale, în apropiere de Milano. Cei doi, în vârstă de 26 și 24 de ani, au murit după ce scuterul pe care se aflau a părăsit carosabilul și s-a izbit violent de un obstacol, într-o zonă lipsită de iluminat și supraveghere video.

Impact fatal pe un drum izolat

Tragedia s-a produs pe drumul care leagă localitățile Tribiano și Mulazzano. Potrivit primelor informații, scuterul condus de tânărul român ar fi ieșit de pe carosabil, s-ar fi lovit de un zid de beton, după care cei doi au fost proiectați într-un șanț de pe marginea drumului.

Zona în care s-a produs accidentul nu este iluminată și nu dispune de camere de supraveghere, ceea ce face dificilă reconstituirea exactă a momentului impactului.

Descoperire macabră după câteva ore

Corpurile neînsuflețite ale celor doi au fost descoperite abia dimineața, în jurul orei 07:45, de persoane care se aflau la alergare în zonă. Victimele se aflau lângă scuterul răsturnat, purtând în continuare căștile de protecție.

La fața locului au intervenit echipaje medicale, însă, din păcate, nu s-a mai putut face nimic pentru salvarea lor.

Un cuplu tânăr, cu planuri de viitor

Tânăra, identificată ca fiind Sarah Ernani, locuia în Salerano sul Lambro și urma să împlinească 25 de ani în această toamnă. Partenerul său, un român stabilit în Italia, avea 26 de ani. Cei doi trăiau împreună și erau logodiți.

În seara tragediei, se întorceau acasă după o întâlnire cu prietenii, fără să bănuiască finalul dramatic care avea să urmeze.

Autoritățile italiene au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale accidentului . Nu este clar, deocamdată, dacă scuterul a părăsit carosabilul din cauza unei erori de conducere sau dacă în incident ar fi fost implicat un alt vehicul.