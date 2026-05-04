Accident mortal în Botoșani: o femeie de 77 de ani a murit după ce a fost lovită de o mașină pe DN 29C
Accident Timișoara
Un accident grav s-a produs în urmă cu puțin timp pe DN 29C, în localitatea Cândești, județul Botoșani. O femeie în vârstă de 77 de ani și-a pierdut viața după ce a fost lovită de un autoturism.
Potrivit datelor transmise de Inspectoratul General al Poliției Române, victima se deplasa pe partea carosabilă în momentul impactului. La volan se afla un bărbat de 54 de ani.
Primele informații despre accident
Din verificările preliminare reiese că femeia ar fi traversat strada neregulamentar. Impactul a fost fatal, iar echipajele ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Circulația rutieră în zonă se desfășoară pe un singur fir, alternativ, fiind dirijată de polițiști. Autoritățile estimează reluarea traficului în condiții normale în jurul orei 14:00. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs accidentul.
Citește și:
- 14:25 - Adolescent de 17 ani din Gorj, reținut după ce și-a agresat mama și a distrus geamurile a două locuințe
- 14:15 - Ucraina ar putea ataca cu drone parada de la Moscova de 9 mai. Anunțul președintelui Volodimir Zelenski
- 14:11 - Captură majoră în Prahova: ANAF Antifraudă confiscă peste 4,5 milioane lei din comerț ilegal cu aur
- 14:10 - Tensiuni uriașe în Parlament înainte de votul pe moțiune: trei echipe de negociere PNL pentru salvarea Guvernului
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News