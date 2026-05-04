Accident mortal în Botoșani: o femeie de 77 de ani a murit după ce a fost lovită de o mașină pe DN 29C

Un accident grav s-a produs în urmă cu puțin timp pe DN 29C, în localitatea Cândești, județul Botoșani. O femeie în vârstă de 77 de ani și-a pierdut viața după ce a fost lovită de un autoturism.

Potrivit datelor transmise de Inspectoratul General al Poliției Române, victima se deplasa pe partea carosabilă în momentul impactului. La volan se afla un bărbat de 54 de ani.

Primele informații despre accident

Din verificările preliminare reiese că femeia ar fi traversat strada neregulamentar. Impactul a fost fatal, iar echipajele ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Circulația rutieră în zonă se desfășoară pe un singur fir, alternativ, fiind dirijată de polițiști. Autoritățile estimează reluarea traficului în condiții normale în jurul orei 14:00. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs accidentul.