Doliu printre afaceriști: Lucian Pastramă, patronul unei firme de confecții a murit la 56 de ani

Comunitatea de afaceri din zona Moldovei este în stare de șoc după moartea fulgerătoare a lui Lucian Pastramă, antreprenor cunoscut și fondator al firmei de confecții Stefi Tex. Acesta s-a stins din viață la vârsta de 56 de ani, în urma unui infarct miocardic.

Deces survenit în timpul unei partide de vânătoare

Tragedia s-a produs în Harghita, unde omul de afaceri se afla la vânătoare. Potrivit informațiilor, acesta a suferit un infarct și nu a mai putut fi salvat, în ciuda intervenției rapide a celor prezenți.

Vestea a căzut ca un trăsnet pentru familie, apropiați și partenerii de afaceri, care îl descriu drept un om implicat și dedicat activității sale.

Cei care doresc să își ia rămas bun o pot face la Biserica Sfântului Mare Mucenic Gheorghe - Cimitirul Pacea Vechi, unde trupul neînsuflețit a fost depus.

Ceremonia de înmormântare va avea loc marți, 5 mai, începând cu ora 13:00. Familia, prietenii și toți cei care l-au cunoscut sunt așteptați să participe pentru a-i aduce un ultim omagiu.

Lucian Pastramă era cunoscut în mediul de afaceri pentru activitatea sa în industria textilă și pentru dezvoltarea companiei Stefi Tex.