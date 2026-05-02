Doliu în sportul mondial: Alex Zanardi, fostul pilot de F1 și campion paralimpic, a murit

Alex Zanardi, fost pilot de Formula 1 și unul dintre cei mai apreciați sportivi paralimpici, a murit la vârsta de 59 de ani. Anunțul a fost făcut de familie, care a transmis că decesul a avut loc în seara zilei de 1 mai.

„Cu profundă durere, familia anunță trecerea în neființă a lui Alessandro Zanardi, survenită în mod neașteptat în seara zilei de 1 mai. Alex s-a stins liniștit, înconjurat de dragostea familiei sale”

Zanardi a concurat în Formula 1 între 1991 și 1999, pentru echipe precum Jordan Grand Prix, Minardi, Lotus și Williams. Cele mai mari performanțe le-a obținut însă în Statele Unite, unde a devenit dublu campion în CART, confirmându-și statutul de pilot de top.

Accidentul care i-a schimbat viața

În 2001, în timpul unei curse la Lausitzring, în Germania, a suferit un accident grav, în urma căruia și-a pierdut ambele picioare. Momentul a fost unul dramatic, dar nu a însemnat finalul carierei sale sportive. Zanardi a reușit să revină și să se reinventeze, devenind un exemplu de voință și determinare.

După accident, s-a dedicat sportului paralimpic și a obținut rezultate remarcabile. A câștigat patru medalii de aur și două de argint la Jocurile Paralimpice din 2012 și 2016. A continuat să participe la maratoane și competiții internaționale, fiind apreciat nu doar pentru performanțe, ci și pentru felul în care a inspirat oameni din întreaga lume.

Mesaje emoționante după decesul său

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, l-a descris drept „un campion extraordinar și un om capabil să transforme fiecare provocare a vieții într-o lecție de curaj, forță și demnitate”. Zanardi nu mai apăruse în public din 2020, după un nou accident grav suferit în timpul unei curse de handbike, care i-a provocat răni severe și mai multe intervenții chirurgicale.