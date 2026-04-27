Cum a slăbit Adrian Mutu 11 kilograme? Secretul regimului său alimentar și regula de aur pentru o formă de invidiat

Sursă: realitatea.net

Adrian Mutu uimește cu o transformare radicală: „Briliantul” a slăbit 11 kilograme în doar șase luni printr-o disciplină de fier. Fostul internațional român a dezvăluit secretul noii sale siluete și regula strictă de la care nu se abate niciodată pentru a-și menține forma fizică.

Secretul „Briliantului”: Fasting și o singură masă pe zi

La vârsta de 47 de ani, Adrian Mutu demonstrează că disciplina alimentară poate înlocui cu succes dietele drastice sau soluțiile medicale complicate. După ce cântarul a indicat pragul de 92 de kilograme, fostul internațional a decis că este momentul unei schimbări radicale pentru a-și regăsi forma fizică. Metoda aleasă a fost una bazată pe simplitate și rigoare: fastingul prelungit. Mutu a adoptat un regim extrem de strict, alegând să consume alimente o singură dată pe zi, exclusiv seara, în jurul orei 19:00. Această rutină, deși dificilă la început, a devenit un stil de viață care i-a permis să piardă 11 kilograme în decurs de șase luni, bazându-se pe hidratare constantă cu apă în restul zilei și pe activitate fizică susținută la sală.

Adaptarea organismului la un program riguros

Consecvența a fost elementul determinant în reușita fostului atacant, care a mărturisit că încercările de a mânca la prânz nu au dat rezultatele scontate pentru organismul său. Deși mănâncă doar seara, Adrian Mutu a declarat că acest ritm îi oferă energia necesară pentru a rezista pe parcursul întregii zile, metabolismul său obișnuindu-se cu acest interval de repaus alimentar. Această schimbare vizibilă de look reflectă nu doar o ambiție personală, ci și o maturitate în înțelegerea propriului corp, demonstrând că controlul greutății este o chestiune de voință mentală și program organizat, mai ales după retragerea din sportul de performanță.

Noile proiecte: Academia de fotbal și viitorul în antrenorat

Dincolo de transformarea fizică, Adrian Mutu rămâne o prezență activă în fotbalul românesc, chiar dacă momentan nu se află pe banca tehnică a unui club de primă ligă. După experiențele ca antrenor la echipe de renume precum Rapid București, CFR Cluj sau FC Voluntari, „Briliantul” și-a canalizat energia către proiecte de bază. În prezent, acesta se concentrează pe dezvoltarea propriei academii de fotbal din București, proiect pe care îl coordonează alături de Paul Nicolau. Această inițiativă îi permite să transmită experiența sa noilor generații, rămânând conectat la fenomenul care l-a consacrat la nivel internațional.

O legendă vie a fotbalului românesc

Performanțele actuale și disciplina personală sunt dublate de un palmares care îl plasează pe Adrian Mutu în panteonul sportului rege din România. Chiar și în absența sa de pe teren, cifrele sale rămân un etalon pentru orice tânăr atacant: Mutu împarte titlul de golgheter all-time al echipei naționale cu legendarul Gheorghe Hagi, ambii având în cont câte 35 de reușite pentru prima reprezentativă. Această moștenire sportivă, combinată cu noua sa imagine și implicarea în formarea micilor fotbaliști, confirmă faptul că Adrian Mutu continuă să fie un punct de referință în spațiul public, reușind să se reinventeze constant atât pe plan personal, cât și profesional.