Dan Dungaciu (AUR): „Nicușor Dan menține coaliția actuală pentru a-și securiza al doilea mandat și a bloca orice lider autentic”

Sursă: realitatea.net

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, lansează o analiză dură asupra strategiei politice a președintelui Nicușor Dan, susținând că menținerea actualei coaliții este un calcul electoral menit să elimine orice contracandidat serios pentru Cotroceni. Dungaciu avertizează că, în contextul ascensiunii partidelor de protest în Europa și al relației strategice cu administrația Trump, încercările de izolare a AUR sunt sortite eșecului.

Calculul pentru al doilea mandat și frica de suspendare

Dan Dungaciu susține că acțiunile politice de la vârful statului sunt dictate de dorința președintelui de a-și asigura continuitatea în funcție. „Domnul Nicușor Dan își dorește ca PSD-ul să rămână la guvernare de frică să nu fie suspendat de către AUR și PSD. Președintele își dorește menținerea acestei coaliții la putere deoarece este singura formulă care, teoretic, ar putea să producă contracandidați pentru alegerile prezidențiale”, a explicat liderul AUR. Acesta a făcut o paralelă cu foștii șefi de stat, subliniind că „în mod obișnuit, un președinte aflat la primul mandat se gândește prioritar cum să îl câștige pe al doilea”, la fel cum au procedat Băsescu sau Iohannis, care „și-au intuit foarte bine potențialii adversari și i-au ajutat să facă un pas în spate sau chiar să iasă din viața politică”.

„Butoanele Cotroceniului” și profilul premierului ideal

În viziunea lui Dungaciu, miza actuală este evitarea unui lider puternic la Guvern care ar putea deveni un rival la prezidențiale. „Un premier «bătăios», care nu răspunde la «butoanele Cotroceniului», reprezintă un pericol politic real, un adversar pe care toată lumea îl cunoștea. Dacă această guvernare rămâne în integralitate la putere și numește un premier tehnocrat — care nu poate emite pretenții la funcția de candidat la prezidențiale — sau un premier care, deși nu este tehnocrat, este suficient de «șters» pentru a nu juca politic, domnul Nicușor Dan ar fi foarte fericit”, a punctat prim-vicepreședintele AUR. El consideră că actuala coaliție este lăsată la putere tocmai pentru „a deconta toată această criză”, astfel încât să fie „puțin probabil ca aceștia să reușească să producă un lider autentic”.

Reconfigurarea Europei și ascensiunea partidelor de protest

Analiza liderului AUR trece dincolo de granițe, unde observă un val de schimbare ce pune presiune pe actualele „redute” politice, precum președintele francez Emmanuel Macron. „În prezent, în întreaga Europă, cele mai mari formațiuni sunt partidele de protest. În Germania, AfD are 28% în sondaje, cu 4% peste CDU, iar în Franța observăm că Macron încearcă strategii similare cu cele aplicate în alegerile din România. Dacă președintele Macron cade, cade o întreagă redută, iar reflexele acestei căderi se vor simți cu siguranță și aici”, afirmă Dungaciu. Acesta subliniază că noua paradigmă europeană arată că „niciunul dintre liderii naționali nu vrea să îi lase celuilalt întâietatea și dorește să joace cu mai mulți actori”, un semnal clar fiind dat încă de când „Germania a început să se înarmeze în numele Europei”.

AUR: Un partid pro-occidental în relație cu administrația Trump

În final, Dan Dungaciu respinge ferm încercările de a cataloga partidul ca fiind anti-occidental, invocând legăturile strategice ale AUR cu Statele Unite. „Se observă o schimbare de paradigmă: s-a trecut de la eticheta de «partide pro-europene» la cea de «partide pro-occidentale». Cine stabilește că AUR nu este un partid pro-occidental? Atât reprezentanții AUR, cât și George Simion, au fost în America mai mult decât toți cei care se află astăzi la guvernare”, a subliniat el. Mai mult, Dungaciu avertizează că atacurile președintelui au o țintă externă: „În momentul în care Nicușor Dan face afirmații negative despre George Simion și despre AUR, acesta vizează, practic, și administrația Trump, având în vedere interacțiunile directe pe care liderii AUR le-au avut cu această administrație”.