Ilie Bolojan exclude varianta demisiei înainte de moțiunea de cenzură: ”Am dus întotdeauna lucrurile la capăt”

Sursă: Realitatea PLUS

Ilie Bolojan exclude varianta de a-și depune demisia înainte de moțiunea de cenzură anunțată de PSD și AUR. Premierul României a declarat, luni seară, că PNL nu va mai sta la aceeași masă cu PSD dacă moțiunea va trece.

Întrebat dacă există posibilitatea să își dea demisia până la moțiune, Ilie Bolojan a răspuns ferm: ”Nu”.

”Am dus întotdeauna lucrurile la capăt și măcar PSD și AUR trebuie să-și asume aceste lucruri, pentru că le-am spus de foarte multe ori miniștrilor, și în discuții private și în ședințe: trebuie să facem ceea ce este corect pentru domeniul nostru de activitate, pentru România.

PNL, în condițiile așa cum a decis până acum, a luat de două ori o decizie: în situația în care se întâmplă o astfel de situație, o moțiune PSD-AUR așa cum se profilează că s-ar întâmpla săptămâna viitoare, nu va mai sta la aceeași masă cu PSD.

Este o situație pe care nu ne-am dorit-o, pentru că am dorit să existe o stabilitate, dar în condițiile în care un partid nu respectă niciun fel de înțelegere, duce lucrurile într-o direcție care nu este bună pentru România doar să stai la putere... de dragul de a sta la putere cu acel partid nu se mai justifică și PNL cred că a învățat lecțiile din istorie, atunci când a contat pentru România în perioade dificile”, a mai spus Ilie Bolojan la un post de televiziune.