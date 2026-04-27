Prima reacție a lui Ilie Bolojan după anunțul PSD și AUR privind depunerea unei moțiuni de cenzură: ”Asistăm de facto la o nouă coaliţie”

Sursă: Realitatea.Net

Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni seară, că va continua să-şi facă treaba atâta timp cât Guvernul are susţinere parlamentară. Șeful Executivului a acuzat PSD că a dinamitat guvernarea și a subliniat că ”asistăm de facto la o nouă coaliţie”.

”Asigur gestionea Guvernului până acest guvern are un sprijin parlamentar. În condţiile în care va pierde acest sprijin, vor urma consultările”, a declarat Ilie Bolojan la un post de televiziune.

Premierul a subliniat că ”oamenii raţionali trebuie să se gândească ce punem în loc”, în cazul în care Guvernul o să cadă prin moţiune de cenzură.

Totodată, Ilie Bolojan a acuzat PSD că a dinamitat guvernarea și a menționat că ”asistăm de facto la o nouă coaliţie care se formează”.

Reacția lui Ilie Bolojan a venit la numai câteva ore după ce PSD şi AUR au anunțat că vor depune o moţiune de cenzură comună împotriva Guvernului său