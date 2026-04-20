În centrul noilor reguli se află restricționarea accesului la arme de foc și intensificarea supravegherii online, într-o încercare de a preveni repetarea unor astfel de tragedii, scrie Reuters.

Atac sângeros într-o școală din Kahramanmaraș

Cel mai grav incident s-a petrecut miercuri, în regiunea Kahramanmaraș din sudul țării, unde un adolescent în vârstă de 14 ani a deschis focul într-o școală. În urma atacului, opt copii cu vârste de 10 și 11 ani și un profesor și-au pierdut viața.

Autoritățile au transmis că atacatorul, care a murit, reușise să achiziționeze cinci arme de foc. De asemenea, s-a aflat că acesta era fiul unui fost ofițer de poliție, care între timp a fost arestat.

Acest episod a provocat un val de emoție și revoltă în întreaga țară, readucând în prim-plan problema accesului la arme și a responsabilității părinților sau a tutorilor.

Un nou atac, la doar o zi distanță

Tragedia din Kahramanmaraș a fost precedată de un alt atac armat, produs marți în regiunea Șanliurfa, în sud-vestul Turciei.

În acest caz, un fost elev a intrat într-un liceu și a deschis focul, înainte de a se sinucide în momentul în care poliția a ajuns la fața locului.

Succesiunea rapidă a celor două atacuri a amplificat presiunea asupra autorităților de la Ankara pentru a interveni urgent.

Erdogan avertizează: Israelul „va plăti prețul” pentru acțiunile din Orientul Mijlociu

Erdogan anunță restricții noi privind armele

În urma unei reuniuni cu membrii guvernului, președintele turc a anunțat că legislația privind deținerea armelor va fi înăsprită.

„Vom implementa noi reguli legale pentru a limita deţinerea de arme”, a declarat Erdogan.

Potrivit anunțului, sancțiunile vor fi majorate pentru proprietarii care nu își păstrează armele în condiții de siguranță, mai ales în situațiile în care minorii pot avea acces la ele.

Măsura vine pe fondul informațiilor potrivit cărora adolescentul implicat în atacul din Kahramanmaraș a avut acces la mai multe arme de foc.

Supraveghere online extinsă și utilizarea inteligenței artificiale

Pe lângă restricțiile privind armele, liderul de la Ankara a anunțat și intensificarea monitorizării mediului online.

Erdogan a precizat că autoritățile vor apela inclusiv la inteligența artificială pentru a crește capacitatea de supraveghere și pentru a identifica din timp eventuale semnale de risc.

Această decizie vine în contextul preocupărilor legate de influența conținutului violent asupra minorilor și a modului în care anumite materiale distribuite online pot alimenta comportamente periculoase.

Semnal de alarmă și pentru televiziuni

Șeful statului turc a transmis și un mesaj către instituțiile responsabile de reglementarea conținutului media.

Potrivit lui Erdogan, autoritățile trebuie să acorde o atenție sporită materialelor care promovează „violenţe şi decădere morală” difuzate la televizor.

Prin aceste declarații, administrația de la Ankara sugerează că noile măsuri nu se vor limita doar la regimul armelor, ci vor viza și controlul mai strict al conținutului media și digital consumat de tineri.

Tensiuni între Turcia și Israel. Erdogan îl compară pe Netanyahu cu „Hitler al vremurilor noastre”.