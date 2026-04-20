Presiune din Congres către Trump
„Această decizie este rușinoasă și reprezintă o schimbare totală față de poziția exprimată de secretarul Trezoreriei Scott Bessent”, au scris senatorii Jeanne Shaheen, Chuck Schumer și Elizabeth Warren într‑o scrisoare comună. Ei au precizat că derogarea inițială, care a expirat pe 11 aprilie, împreună cu prețurile ridicate ale petrolului la nivel mondial, generate de războiul din Iran, a adus Rusiei aproximativ 150 de milioane de dolari pe zi – peste 4 miliarde de dolari în total, până la expirarea măsurii.
În aceeași scrisoare, senatorii au subliniat că „este suficient” și că „președintele Trump trebuie să înceteze să‑l mai lase pe Putin să‑l manipuleze și să impună sancțiuni suplimentare asupra Rusiei”, avertizând că Moscova nu se confruntă cu o presiune economică suficient de mare.
Ce înseamnă prelungirea sancțiunilor temporare
Departamentul Trezoreriei SUA a prelungit vineri, temporar, până pe 16 mai, suspendarea majorității sancțiunilor care vizează industria petrolieră rusă, potrivit informațiilor prezentate de AFP. Decizia, care a intrat în vigoare imediat, acoperă toate operațiunile legate de încărcarea și livrarea petrolului din Rusia și se aplică, de asemenea, navelor din flota rusă „în umbră”, care erau anterior blocate de sancțiuni.
Singura limitare rămâne interzicerea tranzacțiilor cu Iranul, Coreea de Nord, Cuba și regiunile ucrainene ocupate, inclusiv Crimeea. Guvernul SUA ridicase deja temporar sancțiunile asupra petrolului rusesc aflat în petroliere pe mare, cu scopul de a calma bruscetele de preț cauzate de tensiunile din Iran.
Ce s‑a schimbat față de declarațiile anterioare
Totuși, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, declarase încă de miercuri că această suspendare nu va fi prelungită dincolo de perioada inițială. „Nu vom reînnoi licența pentru petrolul rusesc”, a afirmat el într‑o conferință de presă, marcând o diferență clară față de decizia finală a guvernului.
Administrația americană aplică sancțiuni asupra resurselor petroliere ale Rusiei și Iranului pentru a reduce veniturile autorităților celor două țări, dar în martie a introdus o derogare temporară care permite vânzarea petrolului rusesc și iranian, tocmai pentru a reduce presiunea asupra prețurilor generate de conflictul din Orientul Mijlociu.
Poziția Kremlinului: „sancțiunile nu funcționează”
Emisarul economic al Kremlinului, Kirill Dmitriev, a anunțat sâmbătă că „Statele Unite au ridicat sancțiunile asupra petrolului rusesc încărcat pe petroliere înainte de 17 aprilie” și că „măsura va rămâne în vigoare până pe 16 mai”, potrivit declarațiilor difuzate pe contul său de Telegram. El a susținut că relaxarea sancțiunilor a fost prelungită „în ciuda unei rezistențe politice puternice” din SUA și a subliniat că „Rusia continuă să coopereze cu Statele Unite în chestiuni economice și energetice”.
Dmitriev a repetat ideea că „sancțiunile împotriva Rusiei sunt ineficiente și distructive” și a menționat că „multe țări, inclusiv SUA, înțeleg rolul cheie al petrolului și gazelor rusești pentru stabilitatea economiei globale”. Potrivit emisarului, prelungirea relaxării sancțiunilor va permite vânzarea a peste o sută de milioane de barili de țiței aflat în acest moment în mare și va provoca „neliniște și indignare” în rândul celor care susțin continuarea războiului în Uniunea Europeană și în Regatul Unit.
