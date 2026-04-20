UPDATE: Marian Neacșu - Înclin să cred că astăzi vom face istorie.

UPDATE: Sorin Grindeanu, discursul de deschidere:

"Suntem astăzi, din nou, împreună, pentru un moment decisiv pentru România și pentru PSD.

Este timpul să tragem linie și să facem bilanțul politic al prezenței Partidului Social Democrat la guvernare în actuala Coaliție. Un bilanț în fața românilor. Un bilanț al îndeplinirii obiectivelor pe care ni le-am propus ca partid când am decis intrarea la guvernare alături de alte forțe politice pro-europene.

Ce am realizat, ce am fi dorit să facem pentru români și unde au apărut blocajele, provocate de managementul defectuos al actualului prim-ministru.

Orice bilanț trebuie să vină la pachet și cu o autoevaluare. Așa este corect."

UPDATE: Liderii PSD au ajuns în sala unde are loc ședința unde are loc referendumul intern. Sorin Grindeanu: Îmi doresc să se termine cât mai repede (consultarea internă), pentru că este necesar să schimbăm direcția.

Pe ecran este scris următorul mesaj: „Ajunge. Până aici. Din toată țara, cu o singură voce”

UPDATE: Lia Olguța Vasilescu și Claudiu Manda au ajuns în biroului lui Sorin Grindeanu, pentru a pune la punct ultimele detalii pentru ședința care începe la ora 17:00.

UPDATE: Ordinea vorbitorilor la ședința conducerii PSD, care ale loc la Parlament, de la ora 17:00 (sursă: Realitatea Plus)

Ora 17:00 (aproximativ) - Sorin Grindeanu, discursul introductiv

- Marian Neacșu, viceprim-ministru

- Florin Barbu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

- Bogdan Ivan, ministrul Energiei

- Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale

- Radu Marinescu, ministrul Justiției

- Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății

- Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor și Infrastructurii

Vor mai vorbi:

- Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, online de la Timișoara

- Olguța Vasilescu, primarul Craiovei

- Gheorghe Șoldan, președintele CJ Suceava – online din Suceava

- Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European

- Mihai Ghigiu, secretarul general adjunct al PSD

În jurul orei 18.00, este așteptat discursul principal al lui Sorin Grindeanu, după care urmează votul.

Cei cinci mii de lideri și reprezentanți din teritoriu ai PSD vor răspunde, mare parte dintre ei online, prin DA sau NU, la următoarea întrebare.

În cazul unui vot favorabil retragerii încrederii pentru guvern, PSD îi va transmite premierului Ilie Bolojan un ultimatum de 72 de ore, adică până la ședința de joi a Executivului. Dacă premierul nu demisionează, PSD ar urma să‑și retragă miniștrii din cabinet.

UPDATE: Anca Alexandrescu: „Votul va fi în unanimitate! Nu cred că Ilie Bolojan se va decide să plece!”

Jurnalista Anca Alexandrescu a făcut o serie de declarații importante înaintea votului decisiv din cadrul Partidul Social Democrat, susținând că decizia formațiunii va fi una categorică și adoptată, cel mai probabil, în unanimitate.