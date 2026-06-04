Președintele Senatului: o soluție tehnocrată riscă să prelungească incertitudinea politică

România are nevoie de un Guvern care nu 'abandonează' sau 'diluează' reformele și disciplina bugetară, a declarat, joi, președintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, care a subliniat că este necesar un Cabinet 'cu legitimitate politică' și capacitatea de a construi majorități funcționale.

'Avem nevoie de un Guvern care NU abandonează sau diluează reformele necesare modernizării României și disciplina bugetară. Aceasta este cheia în care trebuie să analizăm viitoarea formulă de guvernare. Așa cum am mai spus în ultima perioadă, România are nevoie de un Guvern cu legitimitate politică și capacitatea de a construi majorități funcționale', a scris Abrudean, pe Facebook.

El a menționat că, 'în contextul actual, o soluție tehnocrată, chiar și acolo unde intențiile sunt bune, riscă să prelungească incertitudinea politică într-un moment care cere responsabilitate, asumare și decizii clare'.

'E important să reușim să menținem România pe un drum al reformelor și să nu ne întoarcem la formule care au însemnat risipă și privilegii', a adăugat Mircea Abrudean.

Un guvern de specialiști

Premierul desemnat, Eugen Tomac, a declarat, joi, la Cotroceni, că va propune Legislativului 'o echipă de specialiști', și nu de politicieni.

'Îmi doresc să găsesc deschidere și un dialog sincer din partea tuturor forțelor politice democratice și prooccidentale din Parlament, pentru a învesti un Guvern care va avea o singură agendă: binele comun al cetățenilor României. Înțeleg mizele politice, sunt legitime și firești într-un stat democratic, dar știu că România are nevoie acum de proiecte naționale duse până la capăt și obiective clare, de aceea voi prezenta Parlamentului României o echipă de specialiști, un Guvern tehnic, nu unul politic', a afirmat Tomac, după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat să formeze noul Executiv.

Șeful statului a transmis că singura soluție în prezent este un prim-ministru independent de partidele parlamentare, dar cu experiență politică.