Alimentul banal care ar putea contribui la protejarea creierului și reducerea riscului de Alzheimer. Ce spun cercetătorii

Tot mai multe cercetări sugerează că alimentația joacă un rol important în menținerea sănătății creierului și în reducerea riscului de declin cognitiv odată cu înaintarea în vârstă. În acest context, oul este considerat de specialiști un aliment valoros datorită nutrienților care susțin funcțiile cerebrale.

Ce arată studiile

Potrivit unui studiu publicat în revista The Journal of Nutrition , persoanele care consumă mai mult de un ou pe săptămână prezintă un risc semnificativ mai redus de a dezvolta boala Alzheimer comparativ cu cele care consumă ouă foarte rar sau deloc.

Cercetătorii au observat, de asemenea, că participanții care includeau ouă în alimentația lor au obținut rezultate mai bune la testele care măsoară atenția, capacitatea de planificare și luarea deciziilor – funcții esențiale pentru menținerea independenței și a sănătății cognitive.

De ce sunt ouăle benefice pentru creier

Specialiștii explică faptul că efectele pozitive sunt legate de conținutul nutritiv bogat al ouălor. Acestea furnizează colină, luteină și acizi grași omega-3, substanțe implicate în funcționarea optimă a sistemului nervos.

Dieteticianul Chantelle van der Merwe consideră că există o explicație biologică plauzibilă pentru această asociere, având în vedere rolul acestor nutrienți în sănătatea creierului.

Neurologul Dale Bredesen subliniază importanța colinei, un nutrient esențial care contribuie la producerea acetilcolinei, unul dintre cei mai importanți neurotransmițători implicați în procesele de memorie și învățare.

În același timp, luteina acționează ca antioxidant, ajutând la protejarea celulelor nervoase, iar acizii grași omega-3 contribuie la reducerea inflamației și la menținerea sănătății membranelor neuronale.

Deficitul de colină, o problemă frecventă

Experții atrag atenția că multe persoane nu consumă suficientă colină prin alimentație. Un singur ou furnizează aproximativ 150 de miligrame din acest nutrient, fiind una dintre cele mai importante surse alimentare disponibile.

Colina participă la formarea membranelor celulare, la producerea mielinei – substanța care protejează fibrele nervoase – și la reglarea unor procese genetice asociate memoriei și capacității de învățare.

Deoarece organismul produce doar cantități limitate de colină și omega-3, alimentația rămâne o sursă esențială pentru asigurarea necesarului zilnic.

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Stilul de viață contează la fel de mult

Specialiștii subliniază că sănătatea creierului nu depinde de un singur aliment, ci de ansamblul obiceiurilor zilnice. Dale Bredesen atrage atenția asupra impactului sindromului metabolic, afecțiune asociată frecvent cu alimentația dezechilibrată, sedentarismul și stresul cronic.

Potrivit acestuia, dietele bogate în carbohidrați rafinați și alimente care favorizează inflamația, combinate cu lipsa activității fizice, pot contribui la apariția unor probleme metabolice care influențează și sănătatea cognitivă.

Concluzia specialiștilor

Cercetătorii și medicii sunt de acord că o alimentație echilibrată, bogată în nutrienți esențiali, poate avea un rol important în menținerea funcțiilor cognitive și în reducerea riscului de declin mental asociat îmbătrânirii.

Deși consumul de ouă nu reprezintă o garanție împotriva bolii Alzheimer, includerea lor într-o dietă variată și sănătoasă poate contribui la susținerea sănătății creierului pe termen lung.



