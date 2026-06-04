Generalul Gheorghiță Vlad cere bunurile confiscate de anchetatori

Sursă: Realitatea PLUS

Generalul Vlad Gheorghiță, șeful Statului Major al Apărării și suspect într-un dosar DNA, a formulat o cerere de restituire a bunurilor ridicate în urma ordonanței emise de procurori. Dosarul se află deja pe rolul Curții de Apel București, însă detaliile oficiale nu au fost confirmate până la această oră.

Nu este clar, deocamdată, despre ce bunuri este vorba în mod concret. Sursele indică faptul că ar putea fi vorba despre telefonul mobil al generalului, despre care se știe că, inițial, acesta ar fi refuzat să îl predea procurorilor, cedând ulterior, sau despre alte bunuri sechestrate în momentul emiterii ordonanței.

Vlad Gheorghiță este suspect în dosarul instrumentat de Direcția Națională Anticorupție, în care este acuzat de complicitate la uzurparea funcției.

Concret, procurorii susțin că acesta ar fi determinat suplimentarea locurilor finanțate de la buget la Facultatea de Educație Fizică și Sport, în favoarea fiicei unui alt general, astfel încât aceasta să se poată angaja automat în armată.

Rămâne de văzut cum vor aprecia magistrații de la Curtea de Apel București cererea formulată de șeful armatei și dacă aceasta va fi admisă sau respinsă.