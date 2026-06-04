Epidemia de Ebola din Congo se extinde: peste 300 de cazuri

Sursă: Realitatea PLUS

Epidemia de Ebola din Congo ia tot mai mare amploare iar autoritățile sanitare se confruntă cu provocări tot mai mari în încercarea de a limita răspândirea virusului. Totul se datorează, spun specialiștii și faptului că, la fel ca în pandemia de coronavirus, oamenii nu cred în existența bolii și astfel virusul se poate extinde foarte ușor pentru că nimeni nu ia măsuri de precauție.

Până acum, în Congo au fost confirmate până în prezent 321 de cazuri de Ebola și 48 de decese.

În Uganda, țara vecină, au fost raportate cel puțin 15 cazuri și un deces. Virusul este dificil de controlat și tratat deoarece nu există vaccinuri autorizate sau tratamente cunoscute.

Doar 20% dintre persoanele identificate ca fiind contacte apropiate ale pacienților au fost urmărite de autorități. Aceste date se referă la perioada scursă de la data oficială a izbucnirii epidemiei, stabilită în luna aprilie a acestui an.