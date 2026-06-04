Robert Turcescu, scenariu sumbru după numirea lui Eugen Tomac: „Asistăm la o cafteală politică între Bolojan și Nicușor Dan”

Sursă: Realitatea PLUS

Jurnalistul Robert Turcescu avertizează, în exclusivitate la „Culisele Statului Paralel”, că negocierile pentru instalarea noului premier pot împinge România spre o criză politică și financiară severă. Desemnarea lui Eugen Tomac ca premier, crede acesta, ascunde o confruntare directă între Nicușor Dan și Ilie Bolojan.

Negocieri la limită pentru voturile care ar putea decide soarta guvernului Tomac

Într-o postare făcut pe timnupl zilei, îniante ca Tomac să fie confirmat ca prmier desemnat, jurnlistul lansa deja scenariul formării unei majorități fragile, care să-i permită lui Tomac să ajungă în fotoliul de la Palatul Victoria. Ultterior, în interveția sa la Culisele Statului Paralel, Turcescu a oferit noi evoluții

„Chestiunea legată de cele 30 de voturi pentru s-a consolidat în această seară, prin discuții. Nicușor Dan a contactat personal câțiva membri ai USR și ar fi primit o promisiune de cel puțin 20 de voturi.”

În același timp, jurnalistul descrie o confruntare dură între cele două tabere:

„La acest moment noi avem o cafteală între Nicușor și Bolojan, fiecare încercând să-și mulțumească stăpânii din exterior, fiecare promițându-le că, dacă vor câștiga partida, le vor mulțumi. Să nu fim naivi: vorbim despre foarte mulți bani în această cafteală politică.”

Risc de blocaj și un viitor financiar incert

Turcescu avertizează că nici instalarea lui Tomac, nici prelungirea interimatului lui Bolojan nu ar aduce stabilitate:

„Și dacă va fi numit Tomac premier, nu poate face minuni, iar guvernul pe care îl va pune pe picioare, chiar dacă va fi format din niște luminați în domeniile lor, va fi ineficient, pentru că este un guvern nelegitim, nefiind rezultatul unei majorități alese. Pe de altă parte, continuarea unui guvern interimar cu Bolojan ar fi tot o catastrofă.”

Responsabilitatea pentru haosul actual este atribuită direct liderilor implicați:

„Chiar și în această situație, dacă ar fi să aleg, eu îl consider pe Bolojan principalul responsabil pentru haosul din țară. Pe el nu-l mână dorința de a face ceva, ci un orgoliu uriaș, de a rămâne la putere și în fruntea PNL, de a le dovedi susținătorilor săi că are dreptate.”

„Nicușor Dan este și el încăpățânat și vrea să arate că poate conduce țara așa cum vrea el, parcă își bate joc de Constituție și de rolul de mediator al președintelui.”

Din păcate, a subliniat jurnalistul, din această luptă a orgoliilor și intereselor politice, cei care suferă direct și imediat sunt românii de rând.