Tânără de 30 de ani, ucisă în fața unui bar din Marea Britanie. Trei suspecți au fost arestați

Sursă: Realitatea.net

O tragedie șocantă a avut loc în orașul Sheffield, din Marea Britanie, unde o femeie de 30 de ani a fost împușcată mortal în fața unui bar. Tânăra a fost transportată de urgență la spital, însă medicii nu au mai reușit să îi salveze viața.

Atac armat în fața unui local din Sheffield

Incidentul s-a petrecut în apropierea unui bar din Sheffield. Potrivit informațiilor apărute în presa britanică, femeia ar fi fost victima unui atac armat produs în plină stradă.

Martorii au alertat imediat autoritățile, iar la fața locului au intervenit echipaje de poliție și ambulanțe.

Victima a fost găsită în stare gravă și transportată rapid la spital, unde medicii au încercat să o resusciteze. Din păcate, rănile suferite au fost incompatibile cu viața.

Poliția a arestat trei persoane suspecte

Anchetatorii din South Yorkshire au demarat imediat o investigație pentru identificarea autorului atacului.

În urma cercetărilor, polițiștii au arestat trei suspecți: un bărbat de 30 de ani și o femeie de 32 de ani, depistați în localitatea Stockport, dar și un alt bărbat de 30 de ani, reținut în Sheffield.

Toți sunt cercetați în legătură cu moartea tinerei.

Victima era studentă și activa într-o organizație caritabilă

Femeia ucisă avea 30 de ani și era implicată în activități caritabile. În același timp, aceasta își continua studiile și era apreciată de cei care o cunoșteau.

Potrivit apropiaților, tânăra ieșise în oraș în seara tragediei pentru a petrece timp cu prietenii.

Familia, devastată după moartea tinerei

Moartea femeii a provocat un val de emoție în rândul familiei și al apropiaților.

Rudele au transmis un mesaj dureros, descriind-o drept o persoană iubitoare și dedicată familiei sale.

Tânăra era mamă, iar cei apropiați spun că fiul ei era centrul universului său.

Familia a vorbit despre pierderea unei fiice, prietene și mame extraordinare, care era mereu alături de cei dragi și oferea sprijin necondiționat.

Poliția continuă cercetările pentru stabilirea exactă a circumstanțelor în care s-a produs atacul armat și pentru clarificarea motivului din spatele tragediei.

Anchetatorii încearcă să afle dacă femeia a fost vizată direct sau dacă a fost prinsă accidental în conflictul care a dus la împușcături.