Atac masiv cu drone în Marea Neagră. Trei petroliere, luate la țintă

Sursă: Realitatea.Net

Alertă maximă în Marea Neagră, după ce trei petroliere au fost ținta unor atacuri cu drone în cursul zilei de joi. Incidentele, petrecute în apropierea coastei de nord a Turciei, au fost raportate de agenția de transport maritim Tribeca și reconfirmate de surse internaționale, deschizând o nouă criză de securitate pe rutele comerciale strategice.

Incidentul armat din Marea Neagră a pus în alertă autoritățile navale, după ce detalii de ultimă oră arată că atacul cu drone a vizat nave aflate în momente vulnerabile ale marșului lor commercial. Din fericire, primele evaluări indică absența unor victime omenești sau a unui dezastru ecologic iminent.

Ce nave au fost atacate: Incident în timpul unui transfer pe mare

Potrivit datelor oficiale furnizate de agenția maritimă, prima navă vizată a fost James II, un tanc petrolier care naviga sub pavilionul statului Palau. În momentul deflagrației, nava se afla la aproximativ 50 de mile maritime (circa 80 de kilometri) nord de zona Turkeli din Marea Neagră. Un factor crucial care a limitat proporțiile unui potențial dezastru de mediu a fost faptul că petrolierul călătorea fără încărcătură, fiind în stare de balast.

Aproape simultan, alte două petroliere, Altura și Velora—ambele înregistrate sub pavilionul statului Sierra Leone și aflate de asemenea în balast—au fost atacate într-o zonă învecinată. Situația acestora a fost cu atât mai periculoasă cu cât incidentul s-a produs chiar în timp ce navele efectuau o manevră extrem de sensibilă: o operațiune de transfer de mărfuri de la bordul unei nave la cealaltă (ship-to-ship).

Echipajele sunt în siguranță. Turcia a trimis nave de intervenție

Imediat după raportarea exploziilor, autoritățile au declanșat o operațiune de salvare. Mai multe ambarcațiuni aparținând serviciilor de siguranță costieră au fost trimise de urgență la fața locului pentru a acorda asistență navelor avariate și pentru a securiza perimetrul.

Din fericire, raportul preliminar este unul liniștitor în privința vieților omenești: toți membrii echipajelor de pe cele trei petroliere au fost localizați și se află în stare bună, nefiind înregistrate decese sau răniți grav.

Tăcere la Moscova și Kiev, reacție întârziată la Ankara

Contextul geopolitic regional indică direct spre conflictul aflat în desfășurare. Moscova și Kievul și-au atacat reciproc infrastructura portuară și tancurile petroliere în mod frecvent, de la declanșarea invaziei la scară largă a Rusiei în Ucraina în urmă cu mai bine de patru ani. Cu toate acestea, în orele imediat următoare incidentului, niciuna dintre cele două țări combatante nu și-a asumat oficial responsabilitatea pentru lansarea dronelor.

O reacție oficială lipsește deocamdată și din partea statului pe coasta căruia s-a produs incidentul. Ministerul Transporturilor din Turcia nu a putut fi contactat imediat pentru comentarii pe marginea atacurilor, activitatea instituției fiind redusă din cauza celebrării sărbătorii musulmane Eid.