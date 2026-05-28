Radu Miruță: „Armele nu vor avea ochire pe timp de noapte!”

Sursă: Realitatea PLUS

Declarație halucinantă din partea ministrului Apărării, Radu Miruță. Acesta susține că România a cumpărat echipamente militare care NU au sisteme de ochire pe timp de noapte, înainte ca el să ocupe funcția de ministru al Apărării. Totul, în contextul în care războaiele au loc și noaptea.

Radu Miruță: „Este o cerință impusă de România. Nu am alte detalii!”

Moderator emisiune : Mi-ați spus într-o conferință de presă că aceste arme nu vor veni nici cu aparate de ochire pe timp de noapte.

Radu Miruță: Da, pentru că așa este cerința pe care noi am pus-o.

Moderator emisiune : Da, vă întrebam de ce nu trebuie să vadă, pentru că în condiții de luptă vedem în Ucraina războiul, se duce mai ales noaptea.

Radu Miruță : Înțeleg întrebarea dumneavoastră. Așa a fost specificul venit de la Statul Major al Apărării când eu eram la Ministerul Economiei. Eu am venit și am preluat aceste contracte.

Ce au avut în vedere vă recunosc că nu știu acum să vă răspund.