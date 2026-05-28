Poșta Română accelerează livrarea coletelor din Asia. Noul hub logistic din București promite procesare mai rapidă

Vești bune pentru românii care comandă frecvent produse din Asia. Poșta Română a inaugurat un nou hub logistic și de curierat în București, destinat procesării rapide a coletelor și corespondenței venite din afara țării. Reprezentanții companiei susțin că noul centru va reduce semnificativ timpul de sortare și distribuire a pachetelor, în special pentru comenzile sosite din China și alte state asiatice.

Noul centru logistic poate procesa mii de colete pe oră

Hubul logistic inaugurat în Capitală se întinde pe o suprafață de aproximativ 12.000 de metri pătrați și este echipat cu sisteme moderne de automatizare și benzi inteligente de sortare.

Potrivit oficialilor Poștei Române, centrul are capacitatea de a procesa până la 7.000 de colete pe oră, dar și aproximativ 20.000 de plicuri în același interval de timp.

Tehnologia implementată permite distribuirea automată a trimiterilor în funcție de județ, localitate sau chiar traseul factorului poștal, ceea ce ar urma să reducă întârzierile și blocajele din sistem.

Coletele din Asia ar putea ajunge mai repede la destinatari

Conducerea companiei spune că obiectivul principal este accelerarea fluxului de procesare pentru coletele care ajung pe Aeroportul Otopeni, multe dintre acestea provenind din Asia.

Potrivit directorului Poștei Române, timpul standard de procesare vizat este de aproximativ 10 ore pentru un întreg transport aerian.

Un avion cargo poate transporta între 50 și 90 de tone de marfă, iar noul sistem logistic este proiectat pentru a face față unui volum de aproximativ 70.000 de colete într-un timp foarte scurt.

Clienții reclamă întârzieri și blocaje la vamă

Deși Poșta Română gestionează o mare parte dintre livrările venite din afara Uniunii Europene, numeroși clienți continuă să reclame întârzieri semnificative.

În multe situații, coletele rămân zile sau chiar săptămâni în centrele vamale înainte de a ajunge la destinatari.

Modernizarea noului hub a presupus investiții de aproximativ 60 de milioane de lei, însă reprezentanții companiei recunosc că instituția nu își propune să rivalizeze direct cu marile firme private de curierat.

Poșta Română pierde anual mii de clienți

Conducerea companiei admite că Poșta Română se confruntă cu o scădere constantă a numărului de clienți. Potrivit datelor oficiale, instituția pierde aproximativ 100.000 de utilizatori în fiecare an.

În același timp, proiectele privind dezvoltarea unei rețele proprii de lockere automate pentru colete au rămas nefinalizate, deși au existat mai multe încercări în ultimii ani.

Distribuirea pensiilor rămâne prioritatea principală

Chiar dacă încearcă să își modernizeze serviciile logistice, Poșta Română afirmă că principalul său rol rămâne furnizarea serviciilor considerate esențiale pentru stat.

În prezent, aproximativ 45% dintre pensionari și copii primesc pensiile sau alocațiile în numerar, direct de la poștași, la domiciliu.

Prin noul hub logistic, compania speră să îmbunătățească experiența clienților și să reducă timpul de livrare pentru milioane de colete procesate anual.