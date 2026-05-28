Ministrul Educației, despre legea salarizării: „Sunt aspecte de îmbunătățit. Căutăm soluții pentru a evita boicotul examenelor”

Sursă: Realitatea.Net

Ministrul Educației, Mihai Dimian, a oferit primele explicații oficiale în urma nemulțumirilor masive din sistemul de învățământ, provocate de noile simulări ale Legii Salarizării Unice. Deși datele apărute în spațiul public indică scăderi de venituri pentru profesorii cu vechime, oficialul dă asigurări că proiectul este încă deschis revizuirilor și că se fac eforturi alături de Ministerul Muncii pentru a stinge conflictul din școli, înainte ca acesta să afecteze examenele naționale.

Salariile de bază pentru debutanți ar putea crește prin introducerea sporurilor

Întrebat direct despre discrepanțele din simulări și despre încălcarea principiului conform căruia „niciun venit nu trebuie să scadă”, ministrul a evitat să eticheteze actualul proiect de lege ca fiind unul „bun sau rău”, preferând să pună accentul pe mecanismele tehnice care se află încă în discuție.

Conform demnitarului, noua arhitectură salarială prevede integrarea anumitor sporuri direct în salariul de bază. Această măsură ar urma să aducă un beneficiu cert tinerilor care intră în sistem:

„Atunci când stabilești ca anumite sporuri să intre în salariul de bază, este sigur că noua lege trebuie să reflecte această schimbare. În consecință, acest salariu de bază pentru debutanți — dacă vorbim despre învățământul preuniversitar și cel universitar — ar trebui să crească”, a explicat ministrul Mihai Dimian.

De asemenea, ministerul vizează o diferențiere salarială clară pentru asistenții universitari și o extindere a paletei de coeficienți care stabilește evoluția în carieră, de la debutant până la cel mai înalt grad didactic, paletă considerată în prezent „prea redusă”.

Planul autorităților pentru a opri protestele și amenințarea cu boicotul

Cea mai mare presiune de pe umerii Ministerului Educației rămâne, însă, calendarul strâns al examenelor naționale. Sindicatele din învățământ au avertizat deja că sunt gata să blocheze evaluările din vară dacă proiectul trece în forma actuală, situație în care elevii ar fi direct afectați.

Mihai Dimian a subliniat că ministerul pe care îl conduce caută în mod activ soluții alături de colegii de la Muncă pentru a calma spiritele și a modifica textul legii, chiar dacă nicio măsură nu a fost încă adoptată oficial.

„Tocmai pe această parte lucrăm, pentru a prezenta soluții. Cred că și din partea reprezentanților Ministerului Muncii există deschiderea necesară pentru a revizui anumite aspecte. Sigur că, până în acest moment, acest lucru încă nu s-a concretizat”, a conchis ministrul.

Următoarele zile vor fi decisive pentru viitorul anului școlar, negocierile dintre echipele tehnice guvernamentale și reprezentanții profesorilor fiind reluate în regim de urgență pentru a se găsi o formulă de calcul care să garanteze protejarea veniturilor cadrelor didactice cu vechime.