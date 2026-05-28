Adolescent de 15 ani, de negăsit după ce a dispărut în Dunăre. Scafandri și elicopterul SMURD îl caută fără oprire

Mobilizare uriașă în județul Dolj, după ce un adolescent în vârstă de 15 ani a dispărut în apele Dunării, în zona comunei Cetate. Băiatul este căutat de autorități cu scafandri, bărci și chiar cu un elicopter SMURD, după ce a intrat la scăldat și nu a mai ieșit la suprafață.

Potrivit informațiilor apărute până acum, adolescentul se afla împreună cu mai mulți prieteni pe malul Dunării. La un moment dat, acesta ar fi intrat în apă pentru a se scălda, însă ceilalți copii au observat că nu mai reapare la suprafață.

Prietenii au cerut ajutor imediat

Panica s-a instalat rapid printre cei aflați la fața locului, iar prietenii băiatului au alertat autoritățile imediat după dispariție.

În scurt timp, în zona comunei Cetate au fost trimise echipe importante de intervenție. La operațiunile de căutare participă scafandri, polițiști de frontieră cu ambarcațiuni și un elicopter SMURD care survolează zona.

Căutările se desfășoară atât pe apă, cât și din aer, însă până în acest moment adolescentul nu a fost găsit.

Autoritățile continuă operațiunea de căutare

Salvatorii încearcă să stabilească exact locul în care băiatul a dispărut sub apă, însă intervenția este îngreunată de condițiile din zonă și de curenții Dunării.

Deocamdată nu există informații clare despre locul în care s-ar putea afla adolescentul, iar autoritățile spun că operațiunea va continua până când acesta va fi găsit.