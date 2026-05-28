Războiul cu Iranul a golit stocurile de armament antirachetă ale SUA. Cât durează refacerea lor

Războiul cu Iranul a agravat semnificativ deficitul de armament pentru apărarea antirachete a SUA, o problemă care ar putea afecta atât SUA, cât și aliații săi, de la Ucraina până la Taiwan, pentru mulți ani de acum înainte.

Conflictul din Orientul Mijlociu a consumat stocurile de arme mult mai rapid decât pot fabricile americane să le înlocuiască, iar Pentagonul și aliații săi caută acum soluții pentru creșterea producției și identificarea unor alternative mai ieftine.

Ucraina, în așteptare

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a scris în această săptămână lui Donald Trump, solicitând de urgență interceptori pentru a respinge viitoarele atacuri cu rachete ale Rusiei. După declanșarea războiului din Orientul Mijlociu, Iranul a devenit prioritatea principală pentru Administrația Trump, iar o nouă analiză arată că va dura ani până când munițiile consumate în acest război vor fi refăcute, potrivit Axios .

Stocurile, refăcute înainte de 2029

Potrivit unui raport al Center for Strategic and International Studies (CSIS), SUA au folosit atât de mulți interceptori din sistemele Patriot și THAAD în Orientul Mijlociu încât stocurile nu vor fi refăcute înainte de 2029, și asta în cel mai optimist scenariu, care presupune că războiul nu va reîncepe și include propunerea lui Trump privind un buget al apărării de 1.500 de miliarde de dolari.

SUA au primit doar 172 de interceptori Patriot în anul fiscal 2026, însă au utilizat peste 1.000 în războiul cu Iranul, conform aceleiași surse. Țintele de producție pentru anii următori sunt semnificativ mai ambițioase, dar experții avertizează că industria de apărare nu poate accelera peste noapte.