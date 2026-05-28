Suedia trimite Ucrainei 16 avioane Gripen Ucrainei. Decizia poate schimba raportul de forțe pe front

Suedia a anunțat transferul a 16 avioane de luptă Gripen către Ucraina, un pas considerat de analiști drept unul dintre cele mai importante pentru modernizarea rapidă a forțelor aeriene ucrainene. Aeronava poate decola de pe piste scurte sau chiar de pe autostrăzi și este optimizat pentru condiții de război în care bazele aeriene sunt ținte constante ale atacurilor rusești.

Decizia vine într-un moment în care Ucraina încearcă să-și consolideze apărarea aeriană, în timp ce Rusia intensifică atacurile cu rachete, drone și bombe planante, scrie Kyiv Independent.

Gripen este considerat unul dintre cele mai eficiente avioane pentru contracararea acestor amenințări, datorită mobilității ridicate, timpului scurt de rearmare și capacității de a folosi rachete cu rază lungă de acțiune.

Livrarea acestor aparate ar putea modifica raportul de forțe pe front, arată publicația citată, oferind Ucrainei o capacitate aeriană mai flexibilă și mai greu de neutralizat.

Analiștii subliniază însă faptul că impactul final depinde de ritmul livrărilor și de numărul total de avioane care vor ajunge în Ucraina.