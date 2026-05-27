Europa se îngrașă accelerat: copiii români, printre cei mai afectați. Unul din trei are deja probleme cu greutatea

Sursă: Realitatea.Net

Europa se confruntă cu o criză de sănătate publică din ce în ce mai alarmantă: în doar câțiva ani, ponderea copiilor supraponderali ar putea depăși orice nivel înregistrat vreodată la adulți. Cele mai noi date ale Organizației Mondiale a Sănătății (OM) arată că unul din patru copii europeni între 7 și 9 ani are exces ponderal, iar unul din zece a ajuns la obezitate. România se apropie rapid de pragul critic: aproape 28% dintre copiii sunt supraponderali.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, Europa traversează o schimbare alarmantă: generația tânără depășește deja generația adultă în prevalența supraponderalității. Fenomenul este vizibil în special în sudul continentului, cu un caz special în Italia, care are una dintre cele mai scăzute rate de obezitate la adulți, în timp ce aproape 37% dintre copii sunt supraponderali.

Grecia, Cipru și Malta depășesc constant media europeană, cu valori între 30% și 40%, arată datele OMS compilate de The European correspondent .

În România, aproximativ 28% dintre copiii între 6 și 9 ani au exces ponderal, potrivit datelor OMS și graficului atașat. La polul opus, Franța, Germania și Olanda mențin valori mai reduse ale obezității la copii, dar în creștere constantă.

UNICEF confirmă că, în 2025, obezitatea a depășit pentru prima dată subnutriția ca formă dominantă de malnutriție la copiii de vârstă școlară.

România: creștere accelerată, risc major pentru generațiile viitoare

Prin comparație cu fostele state comuniste din Europa, România prezintă particularitatea că are cea mai mare pondere a adulților supraponderali. Aproximativ o treime dintre români au probleme cu greutatea, urmați de Ungaria și Croația. Slovenia și Bulgaria au cei mai puțini adulți cu probleme de greutate, însă țara vecină, la fel ca Italia, are una dintre cele mai mari ponderi ale minorilor supraponderali.

sursă: TEC

În România, pediatrii atrag atenția că peste 60% dintre copii nu fac mișcare nici măcar o oră pe zi, iar consumul de băuturi îndulcite este printre cele mai ridicate din UE.

Un viitor sumbru dacă tendința continuă

Experții avertizează că, în ritmul actual, Europa ar putea avea în câțiva ani mai mulți copii obezi decât adulți obezi – o premieră istorică și un semnal de alarmă pentru sistemele de sănătate.

Specialiștii OMS și UNICEF indică trei cauze majore ale acestei degradări a stării de sănătate a copiilor: