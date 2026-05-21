Mihail Smirnov, unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din Rusia, a murit într-un accident rutier: a pierdut controlul motocicletei și a intrat pe contrasens
Mihail Smirnov
Miliardarul rus Mihail Smirnov a murit într-un accident rutier produs în regiunea Leningrad. Informația a fost confirmată de reprezentanții Companiei Baltice de Combustibil (BTK), unde omul de afaceri ocupa funcția de președinte al Consiliului de Administrație.
Accidentul a avut loc pe 20 mai, pe drumul „Peski–Sosnovo–Podgorie”, în apropiere de Sankt Petersburg.
A intrat cu motocicleta pe contrasens
Potrivit poliției, Mihail Smirnov conducea o motocicletă Triumph în momentul în care ar fi pierdut controlul vehiculului și a pătruns pe contrasens, unde s-a ciocnit violent de un automobil.
„Un bărbat născut în 1972, aflat la ghidonul unei motociclete Triumph, a pierdut controlul vehiculului, a pătruns pe contrasens și s-a ciocnit de un automobil Haval. În urma impactului, motociclistul a decedat înainte de sosirea ambulanței”, au transmis autoritățile, conform presei ruse.
Omul de afaceri urma să împlinească 54 de ani luna viitoare.
Averea sa era estimată la aproape 8 miliarde de ruble
Baltic Fuel Company este unul dintre grupurile importante implicate în exportul de produse petroliere și alimentarea navelor cu combustibil. Până în 2024, Mihail Smirnov deținea jumătate din compania „Neva Oil”, considerată principalul său activ de afaceri. În total, omul de afaceri avea participații în 26 de companii. În clasamentul miliardarilor ruși din 2024, averea sa era estimată la aproximativ 7,79 miliarde de ruble.
