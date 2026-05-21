Reuniune crucială NATO în Suedia: Europa își caută busola apărării în fața strategiei lui Donald Trump

Miniștrii de Externe ai statelor membre NATO s-au reunit în Suedia pentru două zile de discuții tensionate, axate pe redefinirea arhitecturii de securitate de pe continent. Întâlnirea are loc într-un moment de cotitură, determinat de anunțurile administrației Donald Trump privind reducerea treptată a rolului militar și financiar al Statelor Unite în Europa.

Potrivit Euronews, aliații analizează modul în care Washingtonul își va ajusta contribuția la NATO în caz de criză sau conflict și modul în care aceste schimbări vor reconfigura echilibrul de forțe de pe continent.

Mark Rutte: „SUA trebuie să se orienteze către Asia, dar va rămâne implicată”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a încercat să tempereze temerile aliaților, declarând la Bruxelles că această reorientare a strategiei americane era una previzibilă.

„Acest lucru era de așteptat. Știm că vor avea loc ajustări, SUA trebuie să se orienteze, de exemplu, către Asia. Totuși, procesul va fi unul gradual; acest lucru va avea loc în timp, într-un mod structurat. SUA va rămâne implicată în Europa”, a subliniat Rutte.

Criza stocurilor de arme și presiunea pe sistemele Patriot

Un punct critic de pe agenda reuniunii îl reprezintă golirea depozitelor de armament ale Alianței, un efect direct al sprijinului militar masiv acordat Ucrainei, dar și al escaladărilor recente din Orientul Mijlociu.

În acest context, oficialii NATO caută soluții urgente pentru:

Accelerarea producției de armament în toate statele membre.

Suplimentarea sistemelor esențiale , cu accent pe unitățile de apărare antiaeriană Patriot .

O nouă împărțire a responsabilităților financiare și logistice între Europa și SUA.

Prezent la summit, secretarul de stat american Marco Rubio va pune presiune pe aliații europeni pentru a-și asuma rapid costuri mai mari și pentru a stimula industria proprie de apărare.

Tensiuni la nivel înalt: Retrageri de trupe din Germania și blocaje în Polonia

Summitul din Suedia este umbrit de decizii recente ale Casei Albe care au provocat îngrijorare profundă în rândul liderilor europeni. Relațiile dintre Washington și Berlin s-au răcit considerabil după ce Donald Trump a dispus retragerea a aproximativ 5.000 de militari americani din Germania. Această mișcare vine pe fondul unor divergențe majore între președintele SUA și cancelarul german Friedrich Merz cu privire la gestionarea conflictului dintre Israel și Iran.

Mai mult, semnalele de alarmă s-au extins și pe Flancul Estic. Administrația americană ar fi blocat desfășurarea a mii de militari planificați să ajungă în Polonia, o decizie care alimentează neîncrederea guvernelor europene privind angajamentul militar pe termen lung al SUA în regiune.

Viitorul Ucrainei și dilema ajutorului european

Ajutorul acordat Kievului rămâne o ecuație complicată. Pe masa miniștrilor de Externe se află posibilitatea de a-i trimite o invitație oficială președintelui Volodimir Zelenski pentru a participa la următorul summit NATO.

Totuși, dincolo de gesturile diplomatice, realitatea din teren este îngrijorătoare. Oficialii europeni avertizează că, în condițiile unui consum uriaș și zilnic de muniție pe front, o retragere fie și parțială a sprijinului american va pune o presiune insuportabilă pe umerii Europei, care nu dispune în prezent de capacitatea industrială necesară pentru a susține singură armata ucraineană.