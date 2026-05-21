Scandal între polițiști și jurnaliști la incendiul de la clubul Argo din Mamaia: de la ce a pornit cearta

A fost scandal noaptea trecută între polițiști și jurnaliști la incendiul de la clubul din stațiunea Mamaia. Cearta a izbucnit după o serie de neînțelegeri la fața locului.

Potrivit primelor informații apărute, polițiștii aflați în zonă le-ar fi solicitat reprezentanților presei să păstreze distanța, pe motiv că blițurile aparatelor foto și camerele de filmat ar putea afecta activitatea pompierilor care interveneau pentru stingerea incendiului .

De cealaltă parte, jurnaliștii susțin că se aflau la o distanță suficient de mare și că nu au împiedicat în niciun fel intervenția echipajelor de salvare. În urma incidentului, oamenii legii au emis un comunicat prin care au anunțat că se vor lua măsuri clare pentru ca fiecare să își poată desfășura activitățile în condiții normale.